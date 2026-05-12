WATCH LIVE: দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিচ্ছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা - ASSAM SWORNING IN CEREMONY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 12, 2026 at 11:48 AM IST|
Updated : May 12, 2026 at 12:06 PM IST
দ্বিতীয়বার অসমের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিচ্ছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷ পরপর তিনবার অসমে সরকার গড়ছে বিজেপি ৷ গুয়াহাটির খানাপাড়ায় এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হচ্ছে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে অনেকেই উপস্থিত হয়েছেন ৷ ভারতে কর্মরত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সার্জি গোরও উপস্থিত রয়েছেন ৷ বাংলার নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও উপস্থিত হয়েছেন ৷ গত শনিবার বাংলার মন্ত্রিসভা শপথ নেয় ৷ সেখানে উপস্থিত ছিল হিমন্ত ৷ এদিন তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন শপথ নিচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ সবমিলিয়ে দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসমে একটানা তৃতীয় বার সরকার গড়তে চলেছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ৷ দ্বিতীয় বার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৷ মঙ্গলবার 12 মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে শপথ নেবে এনডিএ মন্ত্রিসভা ৷
দ্বিতীয়বার অসমের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিচ্ছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷ পরপর তিনবার অসমে সরকার গড়ছে বিজেপি ৷ গুয়াহাটির খানাপাড়ায় এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হচ্ছে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে অনেকেই উপস্থিত হয়েছেন ৷ ভারতে কর্মরত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সার্জি গোরও উপস্থিত রয়েছেন ৷ বাংলার নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও উপস্থিত হয়েছেন ৷ গত শনিবার বাংলার মন্ত্রিসভা শপথ নেয় ৷ সেখানে উপস্থিত ছিল হিমন্ত ৷ এদিন তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন শপথ নিচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ সবমিলিয়ে দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসমে একটানা তৃতীয় বার সরকার গড়তে চলেছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ৷ দ্বিতীয় বার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৷ মঙ্গলবার 12 মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে শপথ নেবে এনডিএ মন্ত্রিসভা ৷