WATCH LIVE: আর্ট অফ লিভিংয়ের 45 বছর পূূর্তির মুহূর্তকে স্মরণ করে রাখতে বিশেষ সৎসঙ্গ, উপস্থিত চন্দ্রবাবু - ART OF LIVING

আর্ট অফ লিভিংয়ের 45 বছর (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 20, 2026 at 6:54 PM IST

আর্ট অফ লিভিং ৷ শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের তৈরি এই সংস্থা 45 বছর পূর্ণ করেছে ৷ এই বিশেষ মুহূর্তকে স্মরণ করে রাখতে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আগেই ৷ এবার এই উপলক্ষ্যে বেঙ্গালুরুতে বিশেষ সৎসঙ্গের আয়োজন হয়েছে ৷ শহরের উদয়পুরা এলাকায় আর্ট অফ লিভিং ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে এই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে ৷ উপস্থিত আছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইড়ু থেকে শুরু করে সমাজের আরও নানা স্তরের বিশিষ্টরা ৷ এমাসের 10 তারিখ থেকে শুরু হওয়া প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আগামী 26 তারিখ পর্যন্ত এই উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর আধ্যত্মিকবাদের প্রচারক এবং শান্তির বার্তাবাহক ৷ তিনি এক চিন্তামুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত সমাজের স্বুপ্ন দেখেন ৷ একযোগে 182টি দেশে অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে ৷

