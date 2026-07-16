ETV Bharat / Videos

WATCH LIVE: রথে চড়ে মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে জগন্নাথদেব, পুরী থেকে দেখুন সরাসরি... - PURI RATH YATRA 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
পুরী থেকে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা লাইভ (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 16, 2026 at 7:12 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগা ভবতু মে.. আজ বিশ্বের বিখ্যাত নাথ জগন্নাথের রথযাত্রা । ভোর থেকেই চিরাচরিত 'নীতি' বা আচার-অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছে পুরীর শ্রীমন্দিরে ৷ সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভিড় বাড়ছে । লক্ষ লক্ষ ভক্ত সারথি প্রভুকে দেখার জন্য উৎসুক চোখে অপেক্ষা করছেন । ঘণ্টার ধ্বনিতে আকাশ কম্পিত হচ্ছে । নয় দিনের জন্য রত্নবেদী ছেড়ে চতুর্ধামূর্তি জন্মবেদীতে যাবে আজ ৷ নিজ নিজ রথে চড়ে নন্দীঘোষ (জগন্নাথ), তালধ্বজ (বলভদ্র) ও দর্পদলন (সুভদ্রা) মাসির বাড়ি গুণ্ডিচা মন্দিরে যাবেন তিন ভাইবোন ৷ এই উপলক্ষে ভগবানকে দর্শনের আনন্দ ও উদ্বেগের মিশ্রণ প্রতিটি ভক্তের মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । ঘণ্টা, করতাল ও শঙ্খধ্বনির জোরালো ছন্দের মধ্যে শ্রীমন্দিরের চারপাশ উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে ৷ যা ভক্তির সাগরে পবিত্র ত্রিমূর্তির বার্ষিক যাত্রার সূচনা ঘোষণা করে । আজ বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও জগন্নাথ ধাম পুরীতে বিপুল জনসমাগম ৷ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে মন্দির চত্বর থেকে শহর ৷ পুরী থেকে মহাপ্রভু জগন্নাথের বার্ষিক রথযাত্রা দেখছেন ইটিভি ভারতে ... 

জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগা ভবতু মে.. আজ বিশ্বের বিখ্যাত নাথ জগন্নাথের রথযাত্রা । ভোর থেকেই চিরাচরিত 'নীতি' বা আচার-অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছে পুরীর শ্রীমন্দিরে ৷ সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভিড় বাড়ছে । লক্ষ লক্ষ ভক্ত সারথি প্রভুকে দেখার জন্য উৎসুক চোখে অপেক্ষা করছেন । ঘণ্টার ধ্বনিতে আকাশ কম্পিত হচ্ছে । নয় দিনের জন্য রত্নবেদী ছেড়ে চতুর্ধামূর্তি জন্মবেদীতে যাবে আজ ৷ নিজ নিজ রথে চড়ে নন্দীঘোষ (জগন্নাথ), তালধ্বজ (বলভদ্র) ও দর্পদলন (সুভদ্রা) মাসির বাড়ি গুণ্ডিচা মন্দিরে যাবেন তিন ভাইবোন ৷ এই উপলক্ষে ভগবানকে দর্শনের আনন্দ ও উদ্বেগের মিশ্রণ প্রতিটি ভক্তের মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । ঘণ্টা, করতাল ও শঙ্খধ্বনির জোরালো ছন্দের মধ্যে শ্রীমন্দিরের চারপাশ উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে ৷ যা ভক্তির সাগরে পবিত্র ত্রিমূর্তির বার্ষিক যাত্রার সূচনা ঘোষণা করে । আজ বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও জগন্নাথ ধাম পুরীতে বিপুল জনসমাগম ৷ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে মন্দির চত্বর থেকে শহর ৷ পুরী থেকে মহাপ্রভু জগন্নাথের বার্ষিক রথযাত্রা দেখছেন ইটিভি ভারতে ... 

For All Latest Updates

TAGGED:

RATH YATRA 2026
রথযাত্রা 2026 লাইভ
পুরীর রথযাত্রা 2026
PURI RATH YATRA 2026
RATH YATRA 2026 LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bangla Team

With a dedicated team of reporters, ETV Bharat Bangla has placed stringers and contributors spread across the state. It brings out the best of the stories from the state. It not only offers regular and routine stores, but also original, special and exclusive stories. Making best use of its potential resources, the Bangla portal churns out stories from the remote corners of the state....view details

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

Jagannath Snana Yatra

WATCH LIVE: প্রভু জগন্নাথের পবিত্র স্নানযাত্রা, পুরী থেকে দেখুন সরাসরি...

June 29, 2026 at 7:30 AM IST
SUVENDU

WATCH LIVE : সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী

June 22, 2026 at 1:41 PM IST
WEST BENGAL BUDGET 2026 27

WATCH LIVE: বিধানসভায় বাজেট পেশ করছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, দেখুন সরাসরি

June 22, 2026 at 12:03 PM IST
PM MODI COMMISSION THREE NAVAL SHIPS AT SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT

WATCH LIVE: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরে যুদ্ধজাহাজ উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী, দেখুন সরাসরি

June 21, 2026 at 9:48 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.