WATCH LIVE: রথে চড়ে মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে জগন্নাথদেব, পুরী থেকে দেখুন সরাসরি... - PURI RATH YATRA 2026
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Published : July 16, 2026 at 7:12 AM IST
জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগা ভবতু মে.. আজ বিশ্বের বিখ্যাত নাথ জগন্নাথের রথযাত্রা । ভোর থেকেই চিরাচরিত 'নীতি' বা আচার-অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছে পুরীর শ্রীমন্দিরে ৷ সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভিড় বাড়ছে । লক্ষ লক্ষ ভক্ত সারথি প্রভুকে দেখার জন্য উৎসুক চোখে অপেক্ষা করছেন । ঘণ্টার ধ্বনিতে আকাশ কম্পিত হচ্ছে । নয় দিনের জন্য রত্নবেদী ছেড়ে চতুর্ধামূর্তি জন্মবেদীতে যাবে আজ ৷ নিজ নিজ রথে চড়ে নন্দীঘোষ (জগন্নাথ), তালধ্বজ (বলভদ্র) ও দর্পদলন (সুভদ্রা) মাসির বাড়ি গুণ্ডিচা মন্দিরে যাবেন তিন ভাইবোন ৷ এই উপলক্ষে ভগবানকে দর্শনের আনন্দ ও উদ্বেগের মিশ্রণ প্রতিটি ভক্তের মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । ঘণ্টা, করতাল ও শঙ্খধ্বনির জোরালো ছন্দের মধ্যে শ্রীমন্দিরের চারপাশ উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে ৷ যা ভক্তির সাগরে পবিত্র ত্রিমূর্তির বার্ষিক যাত্রার সূচনা ঘোষণা করে । আজ বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও জগন্নাথ ধাম পুরীতে বিপুল জনসমাগম ৷ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে মন্দির চত্বর থেকে শহর ৷ পুরী থেকে মহাপ্রভু জগন্নাথের বার্ষিক রথযাত্রা দেখছেন ইটিভি ভারতে ...
জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগা ভবতু মে.. আজ বিশ্বের বিখ্যাত নাথ জগন্নাথের রথযাত্রা । ভোর থেকেই চিরাচরিত 'নীতি' বা আচার-অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছে পুরীর শ্রীমন্দিরে ৷ সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভিড় বাড়ছে । লক্ষ লক্ষ ভক্ত সারথি প্রভুকে দেখার জন্য উৎসুক চোখে অপেক্ষা করছেন । ঘণ্টার ধ্বনিতে আকাশ কম্পিত হচ্ছে । নয় দিনের জন্য রত্নবেদী ছেড়ে চতুর্ধামূর্তি জন্মবেদীতে যাবে আজ ৷ নিজ নিজ রথে চড়ে নন্দীঘোষ (জগন্নাথ), তালধ্বজ (বলভদ্র) ও দর্পদলন (সুভদ্রা) মাসির বাড়ি গুণ্ডিচা মন্দিরে যাবেন তিন ভাইবোন ৷ এই উপলক্ষে ভগবানকে দর্শনের আনন্দ ও উদ্বেগের মিশ্রণ প্রতিটি ভক্তের মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । ঘণ্টা, করতাল ও শঙ্খধ্বনির জোরালো ছন্দের মধ্যে শ্রীমন্দিরের চারপাশ উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে ৷ যা ভক্তির সাগরে পবিত্র ত্রিমূর্তির বার্ষিক যাত্রার সূচনা ঘোষণা করে । আজ বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও জগন্নাথ ধাম পুরীতে বিপুল জনসমাগম ৷ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে মন্দির চত্বর থেকে শহর ৷ পুরী থেকে মহাপ্রভু জগন্নাথের বার্ষিক রথযাত্রা দেখছেন ইটিভি ভারতে ...