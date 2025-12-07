তিনম্যাচে শতরান-অর্ধশতরান, সিরিজের সেরা হয়ে সিমাচলম মন্দিরে বিরাট - VIRAT KOHLI VISITS TEMPLE
Published : December 7, 2025 at 5:36 PM IST
তিনটি ওয়ান-ডে ম্যাচে 2টি শতরান ও একটি অর্ধশতরান করেছেন 'চেজ মাস্টার' বিরাট কোহলি ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স আরও একবার ক্রিকেট অনুরাগীদের নজর কেড়েছেন কিং কোহলি ৷ রানসংখ্যা 302 ৷ শনিবার সিরিজের সেরা হওয়ার তকমাও পেয়েছেন বলি ডিভা অনুষ্কাপতি ৷ আর এরপরই বিশাখাপত্তনমের সিমাচলম মন্দিরে পুজো দিতে দেখা গেল টিম ইন্ডিয়ার মহাতারকাকে ৷ এই ব্যস্ত সূচির মধ্যে এবার শান্ত, নিরিবিলি মন্দিরচত্বরে গিয়ে একা প্রার্থনা করলেন প্রাক্তন অধিনায়ক।
পরনে সাদা ফুলহাতা টি-শার্ট, নীচে ছাই রঙা ট্রাউজার ও গলায় হলুদ ফুলের মালা ৷ সিমাচলম পাহাড়ের সিংহদ্রী আপ্পন্নার মন্দিরে প্রবেশ করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে ৷ মন্দিরে প্রবেশ করতেই প্রাক্তন অধিনায়ককে পূর্ণকুম্ভম দিয়ে স্বাগত জানানো হয় ৷ পরে, তিনি কপ্পস্তম্ভমকে আলিঙ্গন করেন এবং গর্ভগৃহে গিয়ে বিশেষ প্রার্থনা করেন। মন্দিরের বৈদিক পণ্ডিতরা তাঁকে আশীর্বাদ করেন ৷ তীর্থ প্রসাদ অর্পণ করেন।
প্রিয় ক্রিকেটারকে কাছ থেকে একঝলক দেখতে মন্দিরের বাইরে বিপুল সংখ্যক অনুরাগীদের ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলেন ৷ তিনি তাঁর অগণিত ভক্তদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানান। কোহলির পাশাপাশি এদিন অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরও মন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন ৷ ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরও শেষ ওডিআই ম্যাচের আগে এই মন্দিরে এসে প্রার্থনা জানান।
উল্লেখয, সিমাচলম পাহাড়ের গা-ঘেঁষা প্রায় 300 মিটার উঁচুতে থাকা শ্রী বরাহ লক্ষ্মী নৃসিংহর (Varaha Lakshmi Narasimha) মন্দিরটি বিশাখাপত্তনম শহরের অন্যতম ঐতিহাসিক গন্তব্য। এই মন্দিরে ভগবান বিষ্ণু বরাহ নৃসিংহ (Varaha Narasimha)-এর এক বিরল মূর্তি আছে ৷ সেখানেই পূজিত হন ভগবান ৷ এই বিগ্রহ দুই অবতারের মিলিত রূপ ৷
