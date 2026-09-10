'ভিআইপি কালচার' চলবে না, সতীপীঠ কঙ্কালীতলায় বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে ভক্তদের ক্ষোভ

'ভিআইপি কালচার' চলবে না, সতীপীঠ কঙ্কালীতলায় বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে ভক্তদের ক্ষোভ
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Published : September 10, 2026 at 8:55 PM IST
Kankalitala kali temple VIP culture: দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে ভক্তরা ৷ সেই সময় হঠাৎ মাথায় পুজোর ডালি নিয়ে ঢুকে পরেন বিজেপির স্থানীয় নেতারা ৷ 'ভিআইপি কালচার' চলবে না বলে গর্জে উঠলেন সতীপীঠের অন্যতম কঙ্কালীতলা মন্দিরের পুজো দিতে আসা ভক্তরা। পুজোর লাইন উপেক্ষে সটান গর্ভগৃহে বিজেপি নেতাদের প্রবেশে নিরুপায় কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়াররাও ৷ তবে বোলপুরের বিজেপি নেতাদের এই আচরণের মন্দির চত্ত্বরে ক্ষোভে ফেটে পরেন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে দূর-দূরান্তের ভক্তরা ৷
ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষে কৌশিকী অমাবস্যা৷ সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ মন্দিরের পাশাপাশি ভক্তদের ঢল নেমেছে সতীপীঠের অন্যতম বোলপুরের কঙ্কালীতলা মন্দিরেও ৷ সকাল থেকে চলছে পূজার্চনা। স্থানীয়-সহ দূর-দূরান্ত থেকেও ভক্তরা লাইনে দাঁড়িয়ে যথারীতি পুজো দিচ্ছেন। এই সময় নানুরের বিজেপি নেতা খোকন দাস, বোলপুরের বিজেপি নেতা সুমিত মণ্ডলের নেতৃত্বে দলের কর্মীরা পুজো দিয়ে আসেন কঙ্কালীতলা মন্দিরে ৷ মাথায় পুজোর ডালি নিয়ে ভক্তদের লাইন উপেক্ষা করে গর্ভগৃহে প্রবেশ করেন বিজেপি নেতারা ৷ আর এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ভক্তরা ৷ রীতিমতো চিৎকার করে বিক্ষোভ শুরু করেন তারা ৷
'ভিআইপি কালচার' চলবে না বলে কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ারদের সামনেই ক্ষোভ উগ্রে দেন ভক্তরা ৷ যা নিয়ে শোরগোল পরে যায় মন্দির চত্ত্বরে। বিপাকে পরেন ভিড় সামলানোর দায়িত্বে থাকা সিভিক ভলেন্টিয়াররাও ৷ তবে ভক্তদের বিক্ষোভ উপেক্ষা করেই গর্ভগৃহে ঢুকে পুজো দেন বিজেপি নেতারা ৷ পরে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান বিজেপি নেতা খোকন দাস ও সুমিত মণ্ডল-সহ তাঁদের অনুগামীরা।
Kankalitala kali temple VIP culture: দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে ভক্তরা ৷ সেই সময় হঠাৎ মাথায় পুজোর ডালি নিয়ে ঢুকে পরেন বিজেপির স্থানীয় নেতারা ৷ 'ভিআইপি কালচার' চলবে না বলে গর্জে উঠলেন সতীপীঠের অন্যতম কঙ্কালীতলা মন্দিরের পুজো দিতে আসা ভক্তরা। পুজোর লাইন উপেক্ষে সটান গর্ভগৃহে বিজেপি নেতাদের প্রবেশে নিরুপায় কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়াররাও ৷ তবে বোলপুরের বিজেপি নেতাদের এই আচরণের মন্দির চত্ত্বরে ক্ষোভে ফেটে পরেন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে দূর-দূরান্তের ভক্তরা ৷
ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষে কৌশিকী অমাবস্যা৷ সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ মন্দিরের পাশাপাশি ভক্তদের ঢল নেমেছে সতীপীঠের অন্যতম বোলপুরের কঙ্কালীতলা মন্দিরেও ৷ সকাল থেকে চলছে পূজার্চনা। স্থানীয়-সহ দূর-দূরান্ত থেকেও ভক্তরা লাইনে দাঁড়িয়ে যথারীতি পুজো দিচ্ছেন। এই সময় নানুরের বিজেপি নেতা খোকন দাস, বোলপুরের বিজেপি নেতা সুমিত মণ্ডলের নেতৃত্বে দলের কর্মীরা পুজো দিয়ে আসেন কঙ্কালীতলা মন্দিরে ৷ মাথায় পুজোর ডালি নিয়ে ভক্তদের লাইন উপেক্ষা করে গর্ভগৃহে প্রবেশ করেন বিজেপি নেতারা ৷ আর এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ভক্তরা ৷ রীতিমতো চিৎকার করে বিক্ষোভ শুরু করেন তারা ৷
'ভিআইপি কালচার' চলবে না বলে কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ারদের সামনেই ক্ষোভ উগ্রে দেন ভক্তরা ৷ যা নিয়ে শোরগোল পরে যায় মন্দির চত্ত্বরে। বিপাকে পরেন ভিড় সামলানোর দায়িত্বে থাকা সিভিক ভলেন্টিয়াররাও ৷ তবে ভক্তদের বিক্ষোভ উপেক্ষা করেই গর্ভগৃহে ঢুকে পুজো দেন বিজেপি নেতারা ৷ পরে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান বিজেপি নেতা খোকন দাস ও সুমিত মণ্ডল-সহ তাঁদের অনুগামীরা।