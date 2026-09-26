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কোটি কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' ! গাইলেন ছাত্রছাত্রী-অভিভাবক ও সাধারণ মানুষ

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কোটি কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' ! গাইলেন ছাত্রছাত্রী-অভিভাবক ও সাধারণ মানুষ (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2026 at 12:15 PM IST

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'বন্দে মাতরম' গানের 150 বছর পূর্তি । সেই উপলক্ষে শুক্রবার উত্তরের ঐতিহ্যবাহী জলপাইগুড়ি পুরসভা এলাকার নেতাজি পাড়ার মডার্ন ক্লাবের ময়দানে কোটি কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । একসঙ্গে 'বন্দে মাতরম' গাইলেন ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবক ও সাধারণ মানুষ । অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । আর এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হয় জলপাইগুড়ির বিদ্যাভারতীর ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে আট থেকে আশি । 

বিদ্যাভারতীর জলপাইগুড়ি জেলা প্রমুখ অরিন্দম শূর বলেন, "সারা দেশের 30 হাজার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আজ একসঙ্গে একই সময়ে বন্দে মাতরম গান গাইলেন । দীর্ঘ সময় সম্পূর্ণ বন্দে মাতরম গাওয়া হয়নি । আমরা নতুন প্রজন্মের কাছে সম্পূর্ণ বন্দে মাতরমকে তুলে ধরতে চাই । একই সময়ে কোটি কণ্ঠে বন্দে মাতরম গান গাইবার ফলে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হতে চলেছে ।"

সারদা শিশুতীর্থের শিক্ষিকা সুজাতা রায়ের কথায়, "বন্দে মাতরমের 150 বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আজ আমরা কোটি কণ্ঠে বন্দেমাতরম গান গাইলাম ।দেশজুড়ে গাওয়া হল ।" ছাত্রী মৌসুমী রায় বলে, "আজ আমরা একসঙ্গে সবাই মিলে বন্দে মাতরম গান গাইলাম ৷ এমনভাবে আগে একসঙ্গে গান গাওয়া হয়নি । আমাদের খুব ভালো লাগছে ।" অভিভাবক টিনা ঘোষ পাল বলেন, "সমবেত কণ্ঠে সম্পূর্ণ বন্দে মাতরম গাইলাম । একসঙ্গে সবাই মিলে গান গাইলাম । এটা রেকর্ড হতে চলেছে ৷ ভারতবর্ষের সবার বন্দে মাতরম গান গাওয়া উচিৎ ।"  

'বন্দে মাতরম' গানের 150 বছর পূর্তি । সেই উপলক্ষে শুক্রবার উত্তরের ঐতিহ্যবাহী জলপাইগুড়ি পুরসভা এলাকার নেতাজি পাড়ার মডার্ন ক্লাবের ময়দানে কোটি কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । একসঙ্গে 'বন্দে মাতরম' গাইলেন ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবক ও সাধারণ মানুষ । অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । আর এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হয় জলপাইগুড়ির বিদ্যাভারতীর ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে আট থেকে আশি । 

বিদ্যাভারতীর জলপাইগুড়ি জেলা প্রমুখ অরিন্দম শূর বলেন, "সারা দেশের 30 হাজার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আজ একসঙ্গে একই সময়ে বন্দে মাতরম গান গাইলেন । দীর্ঘ সময় সম্পূর্ণ বন্দে মাতরম গাওয়া হয়নি । আমরা নতুন প্রজন্মের কাছে সম্পূর্ণ বন্দে মাতরমকে তুলে ধরতে চাই । একই সময়ে কোটি কণ্ঠে বন্দে মাতরম গান গাইবার ফলে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হতে চলেছে ।"

সারদা শিশুতীর্থের শিক্ষিকা সুজাতা রায়ের কথায়, "বন্দে মাতরমের 150 বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আজ আমরা কোটি কণ্ঠে বন্দেমাতরম গান গাইলাম ।দেশজুড়ে গাওয়া হল ।" ছাত্রী মৌসুমী রায় বলে, "আজ আমরা একসঙ্গে সবাই মিলে বন্দে মাতরম গান গাইলাম ৷ এমনভাবে আগে একসঙ্গে গান গাওয়া হয়নি । আমাদের খুব ভালো লাগছে ।" অভিভাবক টিনা ঘোষ পাল বলেন, "সমবেত কণ্ঠে সম্পূর্ণ বন্দে মাতরম গাইলাম । একসঙ্গে সবাই মিলে গান গাইলাম । এটা রেকর্ড হতে চলেছে ৷ ভারতবর্ষের সবার বন্দে মাতরম গান গাওয়া উচিৎ ।"  

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VANDE MATARAM EVENT
JALPAIGURI VANDE MATARAM
বন্দে মাতরম
কোটি কণ্ঠে বন্দে মাতরম
VANDE MATARAM

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