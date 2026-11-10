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সামান্য দাম বৃ্দ্ধিতেও পরোয়া নেই ! ভাইফোঁটা উপলক্ষে মিষ্টির দোকানে চেনা ভিড়

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সামান্য দাম বৃ্দ্ধিতেও পরোয়া নেই ! ভাইফোঁটা উপলক্ষে মিষ্টির দোকানে চেনা ভিড় (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 10, 2026 at 5:09 PM IST

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Bhai Phota 2026: রাত ফুরোলেই ভাইফোঁটা ৷ আর এই ভাইফোঁটার মূল আকর্ষণ হল মিষ্টি । তাই ভাইফোঁটা উপলক্ষে রসগোল্লা, ক্ষীরকদম, চমচম, কমলা ভোগের সঙ্গে মেদিনীপুরের দোকানগুলি হাজির নিত্যনতুন মিষ্টির সম্ভার নিয়ে । যেমন, গোলাপ পাপড়ি, ক্ষীরময়ূরী, প্যাটিস, মালাই চমচম, রোল, রাজভোগ, টু ইন ওয়ান, রসে বসে, ব্রেক রসগোল্লা, বাবু সন্দেশ, লট চমচম-সহ নানা স্বাদের নানা ধরনের মিষ্টি ।  

আর এই সব মিষ্টি কিনতে দোকানে ভিড় জমাচ্ছেন বোনেদের পাশাপাশি খোদ ভাইয়েরা । মিষ্টি শুরু হচ্ছে 10 টাকা থেকে একদম 50 টাকা পর্যন্ত । সেইসঙ্গে রয়েছে দই এবং শোনপাপড়ি-সহ নানাবিধ মিষ্টির উপহার । চিনির দাম বৃ্দ্ধিতে অল্পবিস্তর বেড়েছে মিষ্টির দাম ৷ তাতেও মিষ্টি কেনা থেকে পিছু হটছেন না ক্রেতারা ৷

ক্রেতা সুভাষচন্দ্র ঘোষ বলেন, "মিষ্টির দাম বেড়েছে তবে একটু । আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে ৷ তাই হয়তো কোথাও কোথাও একটু মিষ্টির দাম বাড়াতে হয়েছে । তবে সেইভাবে বাড়েনি মিষ্টির দাম, তাই অনেক মিষ্টি নিয়েছি আমি ।" আরেক ক্রেতা সুচন্দ্রা সাহা বলেন, "কিছু কিছু মিষ্টিতে দু-এক টাকা দাম বেড়েছে ৷ কিন্তু বাকিগুলো একই রয়েছে ।" অন্যদিকে মিষ্টি বিক্রেতা গণেশ মাইতির কথায়, "মিষ্টির দাম আগের তুলনায় বাড়াতে বাধ্য হয়েছি ৷ যে পরিমাণে মিষ্টি তৈরি করার জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে তাতে আমাদের আর কিছু করার নেই ।"  

Bhai Phota 2026: রাত ফুরোলেই ভাইফোঁটা ৷ আর এই ভাইফোঁটার মূল আকর্ষণ হল মিষ্টি । তাই ভাইফোঁটা উপলক্ষে রসগোল্লা, ক্ষীরকদম, চমচম, কমলা ভোগের সঙ্গে মেদিনীপুরের দোকানগুলি হাজির নিত্যনতুন মিষ্টির সম্ভার নিয়ে । যেমন, গোলাপ পাপড়ি, ক্ষীরময়ূরী, প্যাটিস, মালাই চমচম, রোল, রাজভোগ, টু ইন ওয়ান, রসে বসে, ব্রেক রসগোল্লা, বাবু সন্দেশ, লট চমচম-সহ নানা স্বাদের নানা ধরনের মিষ্টি ।  

আর এই সব মিষ্টি কিনতে দোকানে ভিড় জমাচ্ছেন বোনেদের পাশাপাশি খোদ ভাইয়েরা । মিষ্টি শুরু হচ্ছে 10 টাকা থেকে একদম 50 টাকা পর্যন্ত । সেইসঙ্গে রয়েছে দই এবং শোনপাপড়ি-সহ নানাবিধ মিষ্টির উপহার । চিনির দাম বৃ্দ্ধিতে অল্পবিস্তর বেড়েছে মিষ্টির দাম ৷ তাতেও মিষ্টি কেনা থেকে পিছু হটছেন না ক্রেতারা ৷

ক্রেতা সুভাষচন্দ্র ঘোষ বলেন, "মিষ্টির দাম বেড়েছে তবে একটু । আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে ৷ তাই হয়তো কোথাও কোথাও একটু মিষ্টির দাম বাড়াতে হয়েছে । তবে সেইভাবে বাড়েনি মিষ্টির দাম, তাই অনেক মিষ্টি নিয়েছি আমি ।" আরেক ক্রেতা সুচন্দ্রা সাহা বলেন, "কিছু কিছু মিষ্টিতে দু-এক টাকা দাম বেড়েছে ৷ কিন্তু বাকিগুলো একই রয়েছে ।" অন্যদিকে মিষ্টি বিক্রেতা গণেশ মাইতির কথায়, "মিষ্টির দাম আগের তুলনায় বাড়াতে বাধ্য হয়েছি ৷ যে পরিমাণে মিষ্টি তৈরি করার জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে তাতে আমাদের আর কিছু করার নেই ।"  

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ভাইফোঁটা
ভাইফোঁটায় মিষ্টির বাজার

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