ভারতের উপর তদন্ত শুরু, ফের শুল্কবাণের ইঙ্গিত ট্রাম্পের - US PROBING INDIA FOR UNFAIR TRADE

thumbnail
ফের শুল্ক দিতে হবে ভারতকে (পিটিআই)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 12, 2026 at 7:32 PM IST

1 Min Read
ভারত, চিন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন-সহ বিশ্বের 16টি প্রধান অংশীদার দেশের বিরুদ্ধে বিতর্কিত 301 ধারায় তদন্ত শুরু করল ট্রাম্প প্রশাসন (US)। মার্কিন প্রশাসনের অভিযোগ, এই দেশগুলির শিল্পনীতি এবং অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা মার্কিন উৎপাদনকারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করছে ৷ এর ফলে শীঘ্রই ওই দেশগুলো থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর চড়া হারে শুল্ক চাপাতে পারে ওয়াশিংটন ৷ অবশ্য 'অন্যায্য বাণিজ্য নীতি' নিয়ে তদন্তে যদি কোনও দেশ দোষী প্রমাণিত হয়, তবেই শুল্ক আরোপ করা হবে ৷

জানা গিয়েছে, মূলত দু'টি বিষয়ে এই তদন্ত চলবে ৷ প্রথমত, ভারত ও চিনের মতো দেশগুলোর অতিরিক্ত শিল্প উৎপাদন ক্ষমতা খতিয়ে দেখা হবে ৷ আমেরিকার দাবি, অনেক দেশ চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি পণ্য উৎপাদন করে বিশ্ব বাজারে ছড়িয়ে দিচ্ছে, যার ফলে মার্কিন সংস্থাগুলো প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হবে।

গত মাসেই ট্রাম্পের শুল্ক নীতি 'বেআইনি' বলে বাতিল করে দিয়েছিল মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ৷ কিন্তু, সর্বোচ্চ আদালতের রায় এড়িয়ে ট্রাম্প দেশগুলির উপর 10 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন ৷ কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া 150 দিনের বেশি এই ধরনের শুল্ক কার্যকর করা যায় না ৷ এই পরিস্থিতিতে আমেরিকা জানিয়েছে, ওই 16টি দেশের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া ওই সময়সীমার মধ্যেই শেষ করা হবে ৷ 

