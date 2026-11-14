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ছৌ-নৃত্য থেকে ঢাকের তালে নাচছে গরিলা, ছটপুজোর অভিনব শোভাযাত্রা

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ছৌ-নৃত্য থেকে ঢাকের তালে নাচছে গরিলা, ছটপুজোর অভিনব শোভাযাত্রা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 14, 2026 at 6:12 PM IST

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Chhath Puja 2026: একদিকে চলছে ছৌ-নাচ ৷ অন্যদিকে ঢাকের তালে নাচছে গরিলা । পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বিশালাকার হনুমান । ছটপুজোকে কেন্দ্র করে অভিনব শোভাযাত্রার সাক্ষী থাকল শহর জলপাইগুড়ি । আর এই শোভাযাত্রা করে তাক লাগালো জলপাইগুড়ি সমাজপাড়া ছট ঘাট কমিটি ৷

রবিবার ছটপুজো । তার আগেই সেজে উঠেছে জলপাইগুড়ি শহরের ছটঘাটগুলি । জলপাইগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে গান্ধিমোড় থেকে কিংসাহেবের ঘাট পর্যন্ত আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হচ্ছে । ঘাটগুলিতে সিভিল ডিফেন্স মোতায়েন করা হয়েছে । মেডিক্যাল টিম থেকে শুরু করে প্রশাসনের তরফে সব ব্যবস্থাই রাখা হচ্ছে ছট ঘাটগুলিতে । জলপাইগুড়ি কিংসাহেব ঘাটের অন্যতম ছটব্রতী ধরম পাশোয়ান জানান, ছট ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হচ্ছে । ধানবাদ থেকে সঙ্গীত শিল্পীরা আসছেন গান পরিবেশন করতে ।  

সব মিলিয়ে ছটপুজোকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি শহরে উৎসাহ-উদ্দীপনা তুঙ্গে । পাশাপাশি ছটপুজোকে কেন্দ্র করে হাতির আক্রমণ যাতে কোনওভাবেই না ঘটতে পারে সেই দিকে সদা সতর্ক বন দফতর ৷ ডুয়ার্সের জঙ্গল লাগোয়া প্রতিটি ছটঘাটে বনকর্মী মোতায়েন থাকছেন ।

Chhath Puja 2026: একদিকে চলছে ছৌ-নাচ ৷ অন্যদিকে ঢাকের তালে নাচছে গরিলা । পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বিশালাকার হনুমান । ছটপুজোকে কেন্দ্র করে অভিনব শোভাযাত্রার সাক্ষী থাকল শহর জলপাইগুড়ি । আর এই শোভাযাত্রা করে তাক লাগালো জলপাইগুড়ি সমাজপাড়া ছট ঘাট কমিটি ৷

রবিবার ছটপুজো । তার আগেই সেজে উঠেছে জলপাইগুড়ি শহরের ছটঘাটগুলি । জলপাইগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে গান্ধিমোড় থেকে কিংসাহেবের ঘাট পর্যন্ত আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হচ্ছে । ঘাটগুলিতে সিভিল ডিফেন্স মোতায়েন করা হয়েছে । মেডিক্যাল টিম থেকে শুরু করে প্রশাসনের তরফে সব ব্যবস্থাই রাখা হচ্ছে ছট ঘাটগুলিতে । জলপাইগুড়ি কিংসাহেব ঘাটের অন্যতম ছটব্রতী ধরম পাশোয়ান জানান, ছট ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হচ্ছে । ধানবাদ থেকে সঙ্গীত শিল্পীরা আসছেন গান পরিবেশন করতে ।  

সব মিলিয়ে ছটপুজোকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি শহরে উৎসাহ-উদ্দীপনা তুঙ্গে । পাশাপাশি ছটপুজোকে কেন্দ্র করে হাতির আক্রমণ যাতে কোনওভাবেই না ঘটতে পারে সেই দিকে সদা সতর্ক বন দফতর ৷ ডুয়ার্সের জঙ্গল লাগোয়া প্রতিটি ছটঘাটে বনকর্মী মোতায়েন থাকছেন ।

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TAGGED:

CHHATH PUJA 2026
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CHHATH PUJA RALLY
ছটপুজো
ছটপুজোর শোভাযাত্রা

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