ETV Bharat / Videos

WATCH LIVE: দিলীপকে পাশে নিয়ে রোড-শো অমিত শাহের, দেখুন সরাসরি... - AMIT SHAH ROAD SHOW

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অমিত শাহের রোড-শো (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 10, 2026 at 6:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বিধানসভা ভোটের প্রচারে বৃহস্পতিবার রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আজ এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ দুপুরের দিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ইস্তেহার তথা সংকল্প পত্র প্রকাশ করে বঙ্গ বিজেপি ৷ অমিত শাহের সঙ্গে সংকল্প পরত্র প্রকাশের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ এরপরই তিনি ডেবরা বাজারে জনসভা করেন ৷ ডেবরার বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে শুভাশিস ওমের হয়ে তিনি প্রচারে আসেন মেদিনীপুরে ৷ এরপর তিনি পৌঁছন রেলশহর খড়গপুরে ৷ এখন খড়গপুরের পদ্মপ্রার্থী দিলীপ ঘোষের হয়ে রোড-শো করছেন অমিত শাহ ৷ গত কয়েকদিন ধরেই দফায় দফায় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা এজেন্সির কর্মীরা নিরাপত্তার দিকটা খতিয়ে দেখছেন। অতুলমণি স্কুল থেকে খরিদা বাজার পর্যন্ত এই রোড-শোয়ের রুট ৷ অমিত শাহ'র রোড-শো সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷ 

For All Latest Updates

TAGGED:

রোড শো অমিত শাহের
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
DILIP GHOSH
AMIT SHAH ROAD SHOW

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

MAMATA BANERJEE ROAD SHOW

WATCH LIVE: মেদিনীপুরের মিছিলে মমতা, পায়ে হেঁটে জনসংযোগ তৃণমূল নেত্রীর; দেখুন সরাসরি...

April 10, 2026 at 4:47 PM IST
AMIT SHAH BENGAL VISIT

WATCH LIVE: ডেবরার সভায় তৃণমূলকে উপড়ে ফেলার ডাক শাহের, দেখুন সরাসরি...

April 10, 2026 at 4:29 PM IST
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

WATCH LIVE: আগামিদিনে দিল্লিকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনব: মমতা, দেখুন সরাসরি...

April 10, 2026 at 2:25 PM IST
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

WATCH LIVE: ধর্ষণকারীদের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করব, জনসভায় মমতা; দেখুন সরাসরি...

April 10, 2026 at 1:31 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.