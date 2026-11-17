'কাজ করতে করতে প্রতিষ্ঠানে পরিণত রামোজি রাও', এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডে অমিত শাহ
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Published : November 17, 2026 at 2:00 PM IST
নিজের কাজে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন রামোজি রাও ৷ প্রয়াত শিল্পোদ্যোগী ও সংবাদমাধ্যমের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব রামোজি রাওয়ের 90তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় আয়োজিত হয় দ্বিতীয় 'রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠান 2026 । বিশেষ ওই পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ পাশাপাশি ছিলেন, বিশেষ অতিথি অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল সৈয়দ আব্দুল নাজির, মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এবং উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ। রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চে ছিলেন আরও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ৷
এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তেলুগু বলতে না-পারার জন্য দর্শকদের কাছে মার্জনা চেয়ে ভাষণ শুরু করেন শাহ। প্রথমেই তিনি বলেন, "রামোজি রাও আজ আমাদের মধ্যে নেই । কিন্তু কিছু মানুষ নিজের কাজ দিয়ে নিজেরাই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হন । রামোজি রাও ছিলেন সেরকমই একজন । মৃত্যুর পরও তিনি বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন ।"
এদিন প্রয়াত রামোজি রাওয়ের প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর সঙ্গে রামোজি রাওয়ের প্রথম দেখা হওয়ার ঘটনার কথা এদিন দর্শকদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন শাহ। পাশাপাশি, রামোজি রাওয়ের দূরদৃষ্টির প্রশংসাও করলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনে করেন, রামোজি রাও দেশের উন্নয়নের জন্য যা করছেন তার তুলনা পাওয়া কঠিন । কাজ করতে করতে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন রামোজি রাও ৷
নিজের কাজে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন রামোজি রাও ৷ প্রয়াত শিল্পোদ্যোগী ও সংবাদমাধ্যমের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব রামোজি রাওয়ের 90তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় আয়োজিত হয় দ্বিতীয় 'রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠান 2026 । বিশেষ ওই পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ পাশাপাশি ছিলেন, বিশেষ অতিথি অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল সৈয়দ আব্দুল নাজির, মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এবং উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ। রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চে ছিলেন আরও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ৷
এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তেলুগু বলতে না-পারার জন্য দর্শকদের কাছে মার্জনা চেয়ে ভাষণ শুরু করেন শাহ। প্রথমেই তিনি বলেন, "রামোজি রাও আজ আমাদের মধ্যে নেই । কিন্তু কিছু মানুষ নিজের কাজ দিয়ে নিজেরাই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হন । রামোজি রাও ছিলেন সেরকমই একজন । মৃত্যুর পরও তিনি বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন ।"
এদিন প্রয়াত রামোজি রাওয়ের প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর সঙ্গে রামোজি রাওয়ের প্রথম দেখা হওয়ার ঘটনার কথা এদিন দর্শকদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন শাহ। পাশাপাশি, রামোজি রাওয়ের দূরদৃষ্টির প্রশংসাও করলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনে করেন, রামোজি রাও দেশের উন্নয়নের জন্য যা করছেন তার তুলনা পাওয়া কঠিন । কাজ করতে করতে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন রামোজি রাও ৷