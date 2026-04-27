Published : April 27, 2026 at 12:00 PM IST|
Updated : April 27, 2026 at 12:45 PM IST
রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফা ভোটগ্রহণের আগে আজ শেষ প্রচার ৷ আজও জমজমাট প্রচারে শাসক-বিরোধী ৷ সকাল সকাল গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দিয়ে দর্শন করে বঙ্গভোটের শেষ দফার নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ ৷ আজ দু'টি রোড শো রয়েছে তাঁর ৷ এখন প্রথম রোড শো করছেন বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ইন্দ্রনীল খাঁয়ের সমর্থনে ৷
এরপর তাঁর দ্বিতীয় রোড শো-টি রয়েছে হুগলি জেলার চন্দননগর বিধানসভা কেন্দ্রে ৷ সেখানে দলীয় প্রার্থী দীপাঞ্জন গুহ'র সমর্থনে প্রচার করবেন তিনি ৷ বেহালা পশ্চিম বিধানসভা এলাকা থেকে অমিত শাহের রোড শো-য়ের সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...
