WATCH LIVE: তৃণমূলের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ শাহের, দেখুন সরাসরি - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (ছবি: পিটিআই)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 28, 2026 at 1:30 PM IST

আক্রমণের পাল্টা প্রতি আক্রমণ। অভিযোগের পাল্টা অভিযোগ। প্রতিশ্রুতির পাল্টা প্রতিশ্রুতি- রাজনীতিতে এসবই ভীষণ চেনা শব্দবন্ধ ৷ তবে শনিবারের কলকাতা দেখতে চলেছে চার্জশিটের পাল্টা চার্জশিট। কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ বিকেলেই তার পাল্টা চার্জশিট পেশ করবে তৃণমূল। তবে শনিবারের এই রেষারেষি শুরুর অনেক আগে রাজনৈতিক আক্রমণের সুর বেঁধে দিয়েছেন শাহ। শুক্রবার এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মোদি সরকারের 'নম্বর টু' সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে আক্রমণ করেন। এসআইআর নিয়ে করা মমতার করা কয়েকটি সাম্প্রতিক মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে শাহের কটাক্ষ, মমতা এখন থেকেই নির্বাচনে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন। পরাজয়ের পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের কী বলবেন সেটাও ঠিক করে রেখেছেন তৃণমূল নেত্রী।

UNION HOME MINISTER AMIT SHAH
AMIT SHAH BENGAL VISIT LIVE
AMIT SHAH PRESENTS CHARGESHEET
তৃণমূবলের বিরুদ্ধে শাহের চার্জশিট
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

CM MAMATA BANERJEE LIVE

WATCH LIVE: রঘুনাথপুরে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখছেন মমতা

March 28, 2026 at 12:15 PM IST
Mamata Banerjee

পাণ্ডবেশ্বরে নির্বাচনী জনসভায় তৃণমূল নেত্রী মমতা, দেখুন সরাসরি...

March 26, 2026 at 1:27 PM IST
Mamata Banerjee

মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে নির্বাচনী জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

March 25, 2026 at 1:41 PM IST
PM MODI

PM MODI LIVE: পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে লোকসভায় বলছেন প্রধানমন্ত্রী, দেখুন সরাসরি

March 23, 2026 at 2:02 PM IST

