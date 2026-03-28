WATCH LIVE: তৃণমূলের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ শাহের, দেখুন সরাসরি - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : March 28, 2026 at 1:30 PM IST
আক্রমণের পাল্টা প্রতি আক্রমণ। অভিযোগের পাল্টা অভিযোগ। প্রতিশ্রুতির পাল্টা প্রতিশ্রুতি- রাজনীতিতে এসবই ভীষণ চেনা শব্দবন্ধ ৷ তবে শনিবারের কলকাতা দেখতে চলেছে চার্জশিটের পাল্টা চার্জশিট। কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ বিকেলেই তার পাল্টা চার্জশিট পেশ করবে তৃণমূল। তবে শনিবারের এই রেষারেষি শুরুর অনেক আগে রাজনৈতিক আক্রমণের সুর বেঁধে দিয়েছেন শাহ। শুক্রবার এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মোদি সরকারের 'নম্বর টু' সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে আক্রমণ করেন। এসআইআর নিয়ে করা মমতার করা কয়েকটি সাম্প্রতিক মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে শাহের কটাক্ষ, মমতা এখন থেকেই নির্বাচনে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন। পরাজয়ের পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের কী বলবেন সেটাও ঠিক করে রেখেছেন তৃণমূল নেত্রী।
আক্রমণের পাল্টা প্রতি আক্রমণ। অভিযোগের পাল্টা অভিযোগ। প্রতিশ্রুতির পাল্টা প্রতিশ্রুতি- রাজনীতিতে এসবই ভীষণ চেনা শব্দবন্ধ ৷ তবে শনিবারের কলকাতা দেখতে চলেছে চার্জশিটের পাল্টা চার্জশিট। কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ বিকেলেই তার পাল্টা চার্জশিট পেশ করবে তৃণমূল। তবে শনিবারের এই রেষারেষি শুরুর অনেক আগে রাজনৈতিক আক্রমণের সুর বেঁধে দিয়েছেন শাহ। শুক্রবার এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মোদি সরকারের 'নম্বর টু' সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে আক্রমণ করেন। এসআইআর নিয়ে করা মমতার করা কয়েকটি সাম্প্রতিক মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে শাহের কটাক্ষ, মমতা এখন থেকেই নির্বাচনে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন। পরাজয়ের পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের কী বলবেন সেটাও ঠিক করে রেখেছেন তৃণমূল নেত্রী।