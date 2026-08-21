শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতে বক্তব্য রাখছেন অমিত শাহ, দেখুন সরাসরি... - উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি
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Published : August 21, 2026 at 2:07 PM IST
দেশের আধুনিক বিচারব্যবস্থা এবং সম্প্রতি কার্যকর হওয়া তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সহজ ও স্পষ্টভাবে সচেতন করতে উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়িতে আয়োজিত হয়েছে এক বিশাল আইনি প্রদর্শনী ৷ আজ থেকে আগামী 26 অগস্ট পর্যন্ত শিলিগুড়ির কাওয়াখালি ময়দানে '5টি স্তম্ভ, পরিবর্তিত বিচারব্যবস্থা' শীর্ষক এই 'ন্যায় সংহিতা প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হবে ৷ আর সেই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ উদ্বোধনী মঞ্চে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ একাধিক প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ৷ ভারতীয় দণ্ডবিধি (1860), ফৌজদারি কার্যবিধি (1973) এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইন (1872)-এর স্থান নেওয়া নতুন তিন আইন- 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (2023)', 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (2023)' এবং 'ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (2023)'-এর মূল বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলি সাধারণ নাগরিকদের সামনে তুলে ধরাই এই আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য। কাওয়াখালি ময়দান থেকে পৌঁছে প্রদর্শনীর বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখবেন। শিলিগুড়ি ছাড়াও জলপাইগুড়ি, ইসলামপুর এবং দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ থেকে শিক্ষার্থীদের মেগা প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়েছে।
দেশের আধুনিক বিচারব্যবস্থা এবং সম্প্রতি কার্যকর হওয়া তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সহজ ও স্পষ্টভাবে সচেতন করতে উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়িতে আয়োজিত হয়েছে এক বিশাল আইনি প্রদর্শনী ৷ আজ থেকে আগামী 26 অগস্ট পর্যন্ত শিলিগুড়ির কাওয়াখালি ময়দানে '5টি স্তম্ভ, পরিবর্তিত বিচারব্যবস্থা' শীর্ষক এই 'ন্যায় সংহিতা প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হবে ৷ আর সেই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ উদ্বোধনী মঞ্চে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ একাধিক প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ৷ ভারতীয় দণ্ডবিধি (1860), ফৌজদারি কার্যবিধি (1973) এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইন (1872)-এর স্থান নেওয়া নতুন তিন আইন- 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (2023)', 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (2023)' এবং 'ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (2023)'-এর মূল বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলি সাধারণ নাগরিকদের সামনে তুলে ধরাই এই আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য। কাওয়াখালি ময়দান থেকে পৌঁছে প্রদর্শনীর বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখবেন। শিলিগুড়ি ছাড়াও জলপাইগুড়ি, ইসলামপুর এবং দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ থেকে শিক্ষার্থীদের মেগা প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়েছে।