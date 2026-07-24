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WATCH LIVE: মাসির বাড়ি থেকে ফিরছেন জগতের নাথ, পুরী থেকে উল্টোরথ দেখুন সরাসরি... - ULTO RATH YATRA 2026

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পুরী থেকে উল্টোরথের সরাসরি সম্প্রচার (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 24, 2026 at 7:19 AM IST

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Updated : July 24, 2026 at 7:39 AM IST

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রথযাত্রার সপ্তম বা নবম দিনে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা তাঁদের মাসির বাড়ি থেকে নিজ মন্দির অর্থাৎ পুরী শ্রী মন্দিরে ফিরে আসেন ৷ সেদিনের উৎসবই হল উল্টোরথ হিসেবে পরিচিত ৷ ওড়িশায় যাকে বাহুড়া যাত্রা বলা হয় । এটি রথযাত্রার সমাপ্তি নির্দেশ করে । সোজা রথের মতোই উল্টোরথেও ভক্তরা অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে প্রভু জগন্নাথদেবের রথ টেনে থাকেন । আজও পুরীতে উপচে পড়া ভিড় ৷ কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷ বিভিন্ন দিক থেকে চলছে নজরদারি ৷ ভক্তদের সমাগমের জন্য পুরীতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে । মহাপ্রভুর প্রতি ভক্তদের আবেগ এবং উত্তেজনা বাড়ছে । উল্টোরথে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাকে ঘরে ফেরাতে ভক্তরা প্রস্তুত । পুরী থেকে জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা সরাসরি দেখছেন ইটিভি ভারতে...

রথযাত্রার সপ্তম বা নবম দিনে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা তাঁদের মাসির বাড়ি থেকে নিজ মন্দির অর্থাৎ পুরী শ্রী মন্দিরে ফিরে আসেন ৷ সেদিনের উৎসবই হল উল্টোরথ হিসেবে পরিচিত ৷ ওড়িশায় যাকে বাহুড়া যাত্রা বলা হয় । এটি রথযাত্রার সমাপ্তি নির্দেশ করে । সোজা রথের মতোই উল্টোরথেও ভক্তরা অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে প্রভু জগন্নাথদেবের রথ টেনে থাকেন । আজও পুরীতে উপচে পড়া ভিড় ৷ কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷ বিভিন্ন দিক থেকে চলছে নজরদারি ৷ ভক্তদের সমাগমের জন্য পুরীতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে । মহাপ্রভুর প্রতি ভক্তদের আবেগ এবং উত্তেজনা বাড়ছে । উল্টোরথে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাকে ঘরে ফেরাতে ভক্তরা প্রস্তুত । পুরী থেকে জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা সরাসরি দেখছেন ইটিভি ভারতে...

Last Updated : July 24, 2026 at 7:39 AM IST

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ETV Bharat Bangla Team

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