দাউ দাউ করে জ্বলল ট্রলার, বড়দিনের রাতে হাহাকার মৎস্যজীবীদের - FIRE BREAKS OUT IN KAKDWIP
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 26, 2025 at 12:18 PM IST
বড়দিনের রাতে আগুন লেগে পুড়ে ছাই দু'টি ট্রলার । কান্নায় ভেঙে পড়লেন মৎস্যজীবীরা ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎই এফবি লোকনাথ নামের একটি ট্রলারে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। এরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা বালতি করে জল নিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। কিন্তু, হাওয়ার গতিবেগে কিছুক্ষণের মধ্যে সেই আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাশে থাকা আরও একটি ট্রলারে আগুন লেগে যায়। খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগে ও কাকদ্বীপ থানায়।
সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। কিন্তু, আগুনের লেলিহান শিখার দাপটে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলকে বেশ বেগ পেতে হয়। দীর্ঘ কয়েকঘণ্টা পর দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে কীভাবে আগুন লাগল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও দমকল বিভাগ । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছে।
এ বিষয়ে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা অতিরিক্ত মৎস্য আধিকারিক (সামুদ্রিক) সুরজিৎ বাগ বলেন, "বড়দিনের রাতে কাকদ্বীপের ট্রলার ঘাটের কাছে এফবিআই লোকনাথ নামে একটি ট্রলারে আগুন লাগে ৷ সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে অপর একটি ট্রলারে। মূলত দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। দু'টি ট্রলারে মৎস্যজীবী না-থাকার কারণে কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। তবে আগুন লেগে ট্রলার দু'টি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গিয়েছে।"
বড়দিনের রাতে আগুন লেগে পুড়ে ছাই দু'টি ট্রলার । কান্নায় ভেঙে পড়লেন মৎস্যজীবীরা ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎই এফবি লোকনাথ নামের একটি ট্রলারে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। এরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা বালতি করে জল নিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। কিন্তু, হাওয়ার গতিবেগে কিছুক্ষণের মধ্যে সেই আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাশে থাকা আরও একটি ট্রলারে আগুন লেগে যায়। খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগে ও কাকদ্বীপ থানায়।
সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। কিন্তু, আগুনের লেলিহান শিখার দাপটে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলকে বেশ বেগ পেতে হয়। দীর্ঘ কয়েকঘণ্টা পর দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে কীভাবে আগুন লাগল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও দমকল বিভাগ । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছে।
এ বিষয়ে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা অতিরিক্ত মৎস্য আধিকারিক (সামুদ্রিক) সুরজিৎ বাগ বলেন, "বড়দিনের রাতে কাকদ্বীপের ট্রলার ঘাটের কাছে এফবিআই লোকনাথ নামে একটি ট্রলারে আগুন লাগে ৷ সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে অপর একটি ট্রলারে। মূলত দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। দু'টি ট্রলারে মৎস্যজীবী না-থাকার কারণে কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। তবে আগুন লেগে ট্রলার দু'টি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গিয়েছে।"