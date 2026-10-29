বাড়ির উঠোনে জোড়া কচ্ছপ, উদ্ধার করে বন বিভাগে দিলেন যুবক
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Published : October 29, 2026 at 4:52 PM IST
নিম্নচাপের জেরে ভোররাত থেকেই বৃষ্টি ৷ তার মাঝেই গৃহস্থের বাড়ির উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল জোড়া কচ্ছপ । বৃহস্পতিবার ভোরে এমনই দৃশ্য দেখা গেল কাঁকসার মলানদিঘীর বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা প্রশান্ত লোহারের বাড়িতে । বন্যপ্রাণীর প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে প্রশান্ত বন বিভাগের হাতে তুলে দেন কচ্ছপ দু'টিকে ৷ এই উদ্যোগে খুশি বনাধিকারিকরা ।
কচ্ছপ দু'টি ভারতীয় উপজাতির বলে জানা গিয়েছে । সেখানে শিবপুর বিট অফিসার পিনাকী ভট্টাচার্যের হাতে কচ্ছপ দু'টি তুলে দিয়ে প্রশান্ত লোহার বলেন, "আমি জোড়া কচ্ছপগুলি বাড়ির উঠোনে চড়ে বেড়াতে দেখি । ওদের কোনও ক্ষতি না করে সোজা বন বিভাগের অফিসে নিয়ে যাই । সেখানে ওই দুটি কচ্ছপ দু'টি বনাধিকারিকদের হাতে তুলে দিয়েছি ।"
নিম্নচাপের জেরে ভোররাত থেকেই বৃষ্টি ৷ তার মাঝেই গৃহস্থের বাড়ির উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল জোড়া কচ্ছপ । বৃহস্পতিবার ভোরে এমনই দৃশ্য দেখা গেল কাঁকসার মলানদিঘীর বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা প্রশান্ত লোহারের বাড়িতে । বন্যপ্রাণীর প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে প্রশান্ত বন বিভাগের হাতে তুলে দেন কচ্ছপ দু'টিকে ৷ এই উদ্যোগে খুশি বনাধিকারিকরা ।
কচ্ছপ দু'টি ভারতীয় উপজাতির বলে জানা গিয়েছে । সেখানে শিবপুর বিট অফিসার পিনাকী ভট্টাচার্যের হাতে কচ্ছপ দু'টি তুলে দিয়ে প্রশান্ত লোহার বলেন, "আমি জোড়া কচ্ছপগুলি বাড়ির উঠোনে চড়ে বেড়াতে দেখি । ওদের কোনও ক্ষতি না করে সোজা বন বিভাগের অফিসে নিয়ে যাই । সেখানে ওই দুটি কচ্ছপ দু'টি বনাধিকারিকদের হাতে তুলে দিয়েছি ।"