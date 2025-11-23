ETV Bharat / Videos

সাঁতার কাটছে বনের রাজা, অন্যটি বেরোল জঙ্গল থেকে; দেখুন 'রয়্যাল' ভিডিয়ো - SUNDARBAN ROYAL BENGAL TIGER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 23, 2025 at 9:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সুন্দরবনে ফের বাঘের দেখা ! শীত পড়তেই পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়েছে সুন্দরবনে । ঘন ম্যানগ্রোভ অরণ্য এবং প্রাণী বৈচিত্র্যকে উপভোগ করার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা সুন্দরবনে আসেন । তবে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বরাবরই মূল আকর্ষণ থাকে পর্যটকদের । ভাগ্যে থাকলে তবেই দেখা মেলে সুন্দরবনের এই মহারাজার । শীতের মরশুম শুরু হতেই এখন যেন দক্ষিণরায় বেশিরভাগ সময়ই পর্যটকদের সামনে এসে ধরা দিচ্ছে । 

চলতি সপ্তাহের এই নিয়ে দু'বার পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি হল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার । পর্যটক সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে, কলকাতা থেকে আসা একদল পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি হয় বনের রাজা ৷ সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের পীরখালি 6 নম্বর জঙ্গলের থেকে বেরিয়ে বাঘটি পঞ্চমুখানি 3 নম্বর জঙ্গলে যাচ্ছিল ৷ নদীতে সাঁতার কেটে এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করার সময় পর্যটকরা বাঘটিকে দেখতে পান । অন্যদিকে, একইদিনে পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি হয় আরও একটি বাঘ । 

সেটি পীরখালি 5 নম্বর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সরু খাড়ি জঙ্গলে প্রবেশ করছিল ৷ একই দিনে দু'টি পৃথক স্থানে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দর্শন পেয়ে খুশি পর্যটকরা । বাঘ দর্শনের সেই মুহূর্ত ক্যামেরায় বন্দি করেন পর্যটকরা । 

বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক বছর ধরে সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে । সেই কারণে প্রায়ই পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার । সাধারণত এরা গভীর জঙ্গলে থাকে কিন্তু কখনও কখনও খাবারের সন্ধানে নদী কিংবা খাড়ির উপকূলে চলে আসে ৷ একের পর এক বাঘ দেখতে পাওয়ায় সুন্দরবনে আসা পর্যটকদের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে । শীতকালে সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় ৷ 

সুন্দরবনে ফের বাঘের দেখা ! শীত পড়তেই পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়েছে সুন্দরবনে । ঘন ম্যানগ্রোভ অরণ্য এবং প্রাণী বৈচিত্র্যকে উপভোগ করার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা সুন্দরবনে আসেন । তবে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বরাবরই মূল আকর্ষণ থাকে পর্যটকদের । ভাগ্যে থাকলে তবেই দেখা মেলে সুন্দরবনের এই মহারাজার । শীতের মরশুম শুরু হতেই এখন যেন দক্ষিণরায় বেশিরভাগ সময়ই পর্যটকদের সামনে এসে ধরা দিচ্ছে । 

চলতি সপ্তাহের এই নিয়ে দু'বার পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি হল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার । পর্যটক সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে, কলকাতা থেকে আসা একদল পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি হয় বনের রাজা ৷ সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের পীরখালি 6 নম্বর জঙ্গলের থেকে বেরিয়ে বাঘটি পঞ্চমুখানি 3 নম্বর জঙ্গলে যাচ্ছিল ৷ নদীতে সাঁতার কেটে এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করার সময় পর্যটকরা বাঘটিকে দেখতে পান । অন্যদিকে, একইদিনে পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি হয় আরও একটি বাঘ । 

সেটি পীরখালি 5 নম্বর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সরু খাড়ি জঙ্গলে প্রবেশ করছিল ৷ একই দিনে দু'টি পৃথক স্থানে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দর্শন পেয়ে খুশি পর্যটকরা । বাঘ দর্শনের সেই মুহূর্ত ক্যামেরায় বন্দি করেন পর্যটকরা । 

বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক বছর ধরে সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে । সেই কারণে প্রায়ই পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার । সাধারণত এরা গভীর জঙ্গলে থাকে কিন্তু কখনও কখনও খাবারের সন্ধানে নদী কিংবা খাড়ির উপকূলে চলে আসে ৷ একের পর এক বাঘ দেখতে পাওয়ায় সুন্দরবনে আসা পর্যটকদের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে । শীতকালে সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় ৷ 

For All Latest Updates

TAGGED:

ROYAL BENGAL TIGER
সুন্দরবন বাঘ
SUNDARBAN
রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার
SUNDARBAN ROYAL BENGAL TIGER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bangla Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

Jalpaiguri Highway Fire in Tankar

জাতীয় সড়কে দাউ দাউ করে জ্বলল ট্যাঙ্কার, দেখুন ভিডিয়ো

November 21, 2025 at 2:35 PM IST
Snowfall in Sikkim

বরফের চাদরে মুখ ঢেকেছে সিকিম, রাস্তা পরিষ্কার সেনার

November 5, 2025 at 4:17 PM IST
INDIAN WOMENS CRICKET TEAM

অসংখ্য বল-6 ফুট ব্যাটে বালির ভাস্কর্যে মহিলা ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন সুদর্শনের

November 3, 2025 at 2:41 PM IST
chandannagar jagaddhatri Procession

রাস্তাভরা আলোর কারসাজি, চন্দননগরে চোখ জুড়োনো শোভাযাত্রায় জগদ্ধাত্রী

November 2, 2025 at 9:52 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.