সাঁতার কাটছে বনের রাজা, অন্যটি বেরোল জঙ্গল থেকে; দেখুন 'রয়্যাল' ভিডিয়ো - SUNDARBAN ROYAL BENGAL TIGER
Published : November 23, 2025 at 9:08 AM IST
সুন্দরবনে ফের বাঘের দেখা ! শীত পড়তেই পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়েছে সুন্দরবনে । ঘন ম্যানগ্রোভ অরণ্য এবং প্রাণী বৈচিত্র্যকে উপভোগ করার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা সুন্দরবনে আসেন । তবে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বরাবরই মূল আকর্ষণ থাকে পর্যটকদের । ভাগ্যে থাকলে তবেই দেখা মেলে সুন্দরবনের এই মহারাজার । শীতের মরশুম শুরু হতেই এখন যেন দক্ষিণরায় বেশিরভাগ সময়ই পর্যটকদের সামনে এসে ধরা দিচ্ছে ।
চলতি সপ্তাহের এই নিয়ে দু'বার পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি হল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার । পর্যটক সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে, কলকাতা থেকে আসা একদল পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি হয় বনের রাজা ৷ সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের পীরখালি 6 নম্বর জঙ্গলের থেকে বেরিয়ে বাঘটি পঞ্চমুখানি 3 নম্বর জঙ্গলে যাচ্ছিল ৷ নদীতে সাঁতার কেটে এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করার সময় পর্যটকরা বাঘটিকে দেখতে পান । অন্যদিকে, একইদিনে পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি হয় আরও একটি বাঘ ।
সেটি পীরখালি 5 নম্বর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সরু খাড়ি জঙ্গলে প্রবেশ করছিল ৷ একই দিনে দু'টি পৃথক স্থানে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দর্শন পেয়ে খুশি পর্যটকরা । বাঘ দর্শনের সেই মুহূর্ত ক্যামেরায় বন্দি করেন পর্যটকরা ।
বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক বছর ধরে সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে । সেই কারণে প্রায়ই পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার । সাধারণত এরা গভীর জঙ্গলে থাকে কিন্তু কখনও কখনও খাবারের সন্ধানে নদী কিংবা খাড়ির উপকূলে চলে আসে ৷ একের পর এক বাঘ দেখতে পাওয়ায় সুন্দরবনে আসা পর্যটকদের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে । শীতকালে সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় ৷
