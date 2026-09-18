ভাগীরথীর বুকে আতসবাজিতে জমজমাট নবাবি আমলের ঐতিহ্যবাহী বেড়া উৎসব

ভাগীরথীর বুকে আতসবাজিতে জমজমাট নবাবি আমলের ঐতিহ্যবাহী বেড়া উৎসব
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Published : September 18, 2026 at 2:50 PM IST
Murshidabad Bera Vasan Festival: রীতি মেনে ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার মহাসমারোহ এবং আড়ম্বরের মধ্যে দিয়ে মুর্শিদাবাদে পালিত হল 324 বছরের প্রাচীন 'বেড়া ভাসান' উৎসব । এদিন রাত সাড়ে 8টা নাগাদ ইমামবাড়া থেকে হাতি এবং কুমিরের মুখযুক্ত নৌকা ওয়াসিফ মঞ্জিলে নিয়ে আসা হয় । এরপর নৌকাগুলিতে সেহেরা পড়ান নবাব পরিবারের সদস্য সৈয়দ রেজা আলি মির্জা এবং সৈয়দ আব্বাস আলি মির্জা । উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ থেকে শুরু করে অন্য জনপ্রতিনিধি এবং জেলার উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকরা ।
সেহেরা পর্ব শেষ হতেই আতসবাজি পোড়ানো হয় । আতসবাজি প্রদর্শনী শেষে ইমামবাড়া সংলগ্ন তোপখানা ঘাটে কলাগাছের তৈরি ভেলার উপর নৌকা, লওকি, তিপাই এবং বেড়া দিয়ে সাজানো হয় । নবাবি আমলে বেড়া উৎসবে ভেলার উপর সমস্ত সোনার প্রদীপ থাকলেও এখন মাত্র একটি সোনার প্রদীপ, পাঁচটি রুপোর প্রদীপ এবং বাঁশ এবং রঙিন কাগজ দিয়ে তৈরি লওকি বা বাতি থাকে । রাত 10টার সময় সোনার প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে বেড়া উৎসবের সূচনা হয় ।
ইতিহাস থেকে জানা যায়, বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ 1703 সালে বেড়া ভাসান উৎসব চালু করেন । সেই সময়ে সুবে বাংলার রাজধানী ছিল ঢাকা শহর । কাজেই প্রথম বছর বেড়া ভাসান উৎসব ঢাকা শহরেই আয়োজিত হয়েছিল । পরের বছর 1704 সাল থেকে অদ্যাবধি মুর্শিদাবাদ শহরেই বেড়া উৎসব হয়ে আসছে । এই উৎসব চালুর পিছনে কারণ হিসেবে কেউ কেউ বলেন, সেই সময়ে প্রতি বছর বন্যায় মুর্শিদাবাদ প্লাবিত হত । সেই কারণে জলের দেবতা খাজা খিজিরকে তুষ্ঠ করার জন্য নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ বেড়া ভাসান উৎসব চালু করেন ।
আবার কেউ কেউ বলেন, নবাবরা নদী পথে দিল্লির সম্রাটকে লহাজনা পাঠাতেন । সোনা, রুপো, হিরে, জহরত সামগ্রী নিতে যাওয়া হত নৌকায় । সম্রাটের দরবারে যাওয়ার পথে জলদস্যু দ্বারা নবাবদের বজরা আক্রান্ত হত । সেই আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে জল দেবতার আশীর্বাদ লাভের জন্য বেড়া উৎসব চালু করেছিলেন নবাব মুর্শিদকুলি । তবে ইতিহাস যাই বলুক, নবাবি আমলে চালু হওয়া বেড়া ভাসান উৎসবের খ্যাতি রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তেও রয়েছে । নবাবদের সময়ের আড়ম্বর, জাঁকজমক এবং জৌলুস না থাকলেও বেড়া উৎসবকে ঘিরে মানুষের উন্মাদনায় ঘাটতি থাকে না আজও । আগে নবাবরা করলেও গত বেশ কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকারের বিচার বিভাগের অধীনে মুর্শিদাবাদ এস্টেট এই উৎসবের আয়োজন করে আসছে ।
এই বিষয়ে মুর্শিদাবাদ এস্টেট ম্যানেজার বিপ্লব সরকার বলেন, "তোপখানা ঘাটে প্রদীপ জ্বালানোর মধ্যে দিয়ে বেড়া উৎসবের সূচনা হয় । এর জন্য ঘাটে একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল । 2020-24 এই পাঁচ বছর কোভিড-সহ বিভিন্ন কারণে বেড়া ভাসান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়নি । গত বছর থেকে আবার প্রাচীন রীতি মেনে শুরু হয়েছে । বেড়া ভাসান উৎসব দেখতে জেলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থীর সমাগম হয় ।"
লালবাগ মহকুমা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, উৎসব উপলক্ষ্যে শহরজুড়ে প্রচুর সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল । উৎসব চলাকালীন নদীতে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা এড়াতে নজরদারি চালানো হয় ।
Murshidabad Bera Vasan Festival: রীতি মেনে ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার মহাসমারোহ এবং আড়ম্বরের মধ্যে দিয়ে মুর্শিদাবাদে পালিত হল 324 বছরের প্রাচীন 'বেড়া ভাসান' উৎসব । এদিন রাত সাড়ে 8টা নাগাদ ইমামবাড়া থেকে হাতি এবং কুমিরের মুখযুক্ত নৌকা ওয়াসিফ মঞ্জিলে নিয়ে আসা হয় । এরপর নৌকাগুলিতে সেহেরা পড়ান নবাব পরিবারের সদস্য সৈয়দ রেজা আলি মির্জা এবং সৈয়দ আব্বাস আলি মির্জা । উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ থেকে শুরু করে অন্য জনপ্রতিনিধি এবং জেলার উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকরা ।
সেহেরা পর্ব শেষ হতেই আতসবাজি পোড়ানো হয় । আতসবাজি প্রদর্শনী শেষে ইমামবাড়া সংলগ্ন তোপখানা ঘাটে কলাগাছের তৈরি ভেলার উপর নৌকা, লওকি, তিপাই এবং বেড়া দিয়ে সাজানো হয় । নবাবি আমলে বেড়া উৎসবে ভেলার উপর সমস্ত সোনার প্রদীপ থাকলেও এখন মাত্র একটি সোনার প্রদীপ, পাঁচটি রুপোর প্রদীপ এবং বাঁশ এবং রঙিন কাগজ দিয়ে তৈরি লওকি বা বাতি থাকে । রাত 10টার সময় সোনার প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে বেড়া উৎসবের সূচনা হয় ।
ইতিহাস থেকে জানা যায়, বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ 1703 সালে বেড়া ভাসান উৎসব চালু করেন । সেই সময়ে সুবে বাংলার রাজধানী ছিল ঢাকা শহর । কাজেই প্রথম বছর বেড়া ভাসান উৎসব ঢাকা শহরেই আয়োজিত হয়েছিল । পরের বছর 1704 সাল থেকে অদ্যাবধি মুর্শিদাবাদ শহরেই বেড়া উৎসব হয়ে আসছে । এই উৎসব চালুর পিছনে কারণ হিসেবে কেউ কেউ বলেন, সেই সময়ে প্রতি বছর বন্যায় মুর্শিদাবাদ প্লাবিত হত । সেই কারণে জলের দেবতা খাজা খিজিরকে তুষ্ঠ করার জন্য নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ বেড়া ভাসান উৎসব চালু করেন ।
আবার কেউ কেউ বলেন, নবাবরা নদী পথে দিল্লির সম্রাটকে লহাজনা পাঠাতেন । সোনা, রুপো, হিরে, জহরত সামগ্রী নিতে যাওয়া হত নৌকায় । সম্রাটের দরবারে যাওয়ার পথে জলদস্যু দ্বারা নবাবদের বজরা আক্রান্ত হত । সেই আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে জল দেবতার আশীর্বাদ লাভের জন্য বেড়া উৎসব চালু করেছিলেন নবাব মুর্শিদকুলি । তবে ইতিহাস যাই বলুক, নবাবি আমলে চালু হওয়া বেড়া ভাসান উৎসবের খ্যাতি রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তেও রয়েছে । নবাবদের সময়ের আড়ম্বর, জাঁকজমক এবং জৌলুস না থাকলেও বেড়া উৎসবকে ঘিরে মানুষের উন্মাদনায় ঘাটতি থাকে না আজও । আগে নবাবরা করলেও গত বেশ কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকারের বিচার বিভাগের অধীনে মুর্শিদাবাদ এস্টেট এই উৎসবের আয়োজন করে আসছে ।
এই বিষয়ে মুর্শিদাবাদ এস্টেট ম্যানেজার বিপ্লব সরকার বলেন, "তোপখানা ঘাটে প্রদীপ জ্বালানোর মধ্যে দিয়ে বেড়া উৎসবের সূচনা হয় । এর জন্য ঘাটে একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল । 2020-24 এই পাঁচ বছর কোভিড-সহ বিভিন্ন কারণে বেড়া ভাসান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়নি । গত বছর থেকে আবার প্রাচীন রীতি মেনে শুরু হয়েছে । বেড়া ভাসান উৎসব দেখতে জেলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থীর সমাগম হয় ।"
লালবাগ মহকুমা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, উৎসব উপলক্ষ্যে শহরজুড়ে প্রচুর সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল । উৎসব চলাকালীন নদীতে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা এড়াতে নজরদারি চালানো হয় ।