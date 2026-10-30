চোখের সামনে রয়্যাল বেঙ্গল ! সুন্দরবন ঘোরা সার্থক, বলছেন পর্যটকরা

চোখের সামনে রয়্যাল বেঙ্গল ! সুন্দরবন ঘোরা সার্থক, বলছেন পর্যটকরা
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Published : October 30, 2026 at 4:40 PM IST
Royal Bengal Tiger Spotted at Sundarbans: দুর্যোগের আশঙ্কা সত্ত্বেও সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে কলকাতা থেকে প্রায় 30 জনের একটি পর্যটক দল পাড়ি দিয়েছিল সুন্দরবনের উদ্দেশে । বাসন্তী ও গদখালি হয়ে তাঁদের লঞ্চ পৌঁছয় পীরখালির জঙ্গল লাগোয়া জলপথে । সুন্দরবনের অন্যতম বাঘের বিচরণক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত এই পীরখালি । এদিন পর্যটকদের লঞ্চটি যখন ধীরগতিতে পীরখালির গভীর অরণ্য লাগোয়া সরু খাঁড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই জঙ্গলের ভিতরে কিছুর নড়াচড়া লক্ষ্য করেন লঞ্চের গাইড ৷
মুহূর্তের মধ্যেই ঘন ম্যানগ্রোভের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে বিশালাকার একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার । আচমকা বাঘের উপস্থিতিতে লঞ্চের পর্যটকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা । নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করার পর আচমকাই জলে ঝাঁপ দেয় বাঘটি । তারপর প্রায় 200 মিটার নদীপথ পেরিয়ে এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে পৌঁছে যায় । এরপর মুহূর্তের মধ্যেই ঘন জঙ্গলের ভিতরে মিলিয়ে যায় ।
এক পর্যটকের কথায়, "কলকাতা থেকে অনেক আশা নিয়ে সুন্দরবনে এসেছিলাম । ভেবেছিলাম যদি একবার বাঘের দেখা পাই, তাহলেই আমাদের ভ্রমণ সার্থক । নিম্নচাপের কারণে কিছুটা চিন্তাও ছিল । কিন্তু চোখের সামনে এভাবে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে সাঁতরে নদী পার হতে দেখব, তা কখনও কল্পনা করিনি । সত্যিই স্বপ্নের মতো অভিজ্ঞতা ৷"
Royal Bengal Tiger Spotted at Sundarbans: দুর্যোগের আশঙ্কা সত্ত্বেও সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে কলকাতা থেকে প্রায় 30 জনের একটি পর্যটক দল পাড়ি দিয়েছিল সুন্দরবনের উদ্দেশে । বাসন্তী ও গদখালি হয়ে তাঁদের লঞ্চ পৌঁছয় পীরখালির জঙ্গল লাগোয়া জলপথে । সুন্দরবনের অন্যতম বাঘের বিচরণক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত এই পীরখালি । এদিন পর্যটকদের লঞ্চটি যখন ধীরগতিতে পীরখালির গভীর অরণ্য লাগোয়া সরু খাঁড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই জঙ্গলের ভিতরে কিছুর নড়াচড়া লক্ষ্য করেন লঞ্চের গাইড ৷
মুহূর্তের মধ্যেই ঘন ম্যানগ্রোভের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে বিশালাকার একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার । আচমকা বাঘের উপস্থিতিতে লঞ্চের পর্যটকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা । নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করার পর আচমকাই জলে ঝাঁপ দেয় বাঘটি । তারপর প্রায় 200 মিটার নদীপথ পেরিয়ে এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে পৌঁছে যায় । এরপর মুহূর্তের মধ্যেই ঘন জঙ্গলের ভিতরে মিলিয়ে যায় ।
এক পর্যটকের কথায়, "কলকাতা থেকে অনেক আশা নিয়ে সুন্দরবনে এসেছিলাম । ভেবেছিলাম যদি একবার বাঘের দেখা পাই, তাহলেই আমাদের ভ্রমণ সার্থক । নিম্নচাপের কারণে কিছুটা চিন্তাও ছিল । কিন্তু চোখের সামনে এভাবে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে সাঁতরে নদী পার হতে দেখব, তা কখনও কল্পনা করিনি । সত্যিই স্বপ্নের মতো অভিজ্ঞতা ৷"