উত্তাল সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছিলেন পর্যটক, সিভিল ডিফেন্সের তৎপরতায় বাঁচল প্রাণ; দেখুন রুদ্ধশ্বাস ভিডিয়ো

উত্তাল সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছিলেন পর্যটক, সিভিল ডিফেন্সের তৎপরতায় বাঁচল প্রাণ; দেখুন রুদ্ধশ্বাস ভিডিয়ো
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Published : August 27, 2026 at 3:50 PM IST
বকখালিতে অল্পের হাত থেকে রক্ষা পেলেন পর্যটক ৷ প্রশাসনের বারবার সতর্কতা এবং মাইকিং উপেক্ষা করে উত্তাল সমুদ্রে গভীর জলের দিকে চলে গিয়েছিলেন উদয় বৈরাগ্য় নামে বছর তিপান্ন'র এক ব্যক্তি । আচমকাই ভাটার প্রবল টানে সৈকত থেকে অনেকটা দূরে তলিয়ে যেতে শুরু করেন তিনি । প্রাণ বাঁচাতে সমুদ্রের বুক থেকে হাত নেড়ে সাহায্যের আবেদন করতে থাকেন । পরিস্থিতি নজরে আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়েন কর্তব্যরত সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা । উত্তাল ঢেউ ও প্রবল স্রোতের সঙ্গে প্রায় 20 মিনিট রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত ওই পর্যটককে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয় ।
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর 24 পরগনা থেকে আটজনের একটি পর্যটক দল বকখালিতে বেড়াতে এসেছিল । বুধবার দুপুরে ওই দলের সদস্যরা সমুদ্রস্নানে নামেন । কিন্তু সেই সময় বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছিল সৈকতে । স্রোতও ছিল প্রবল । ফলে পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সিভিল ডিফেন্সের পক্ষ থেকে বারবার মাইকিং করা হচ্ছিল । তা উপেক্ষা করার ফলেই এই ঘটনা ঘটে ৷
বকখালিতে অল্পের হাত থেকে রক্ষা পেলেন পর্যটক ৷ প্রশাসনের বারবার সতর্কতা এবং মাইকিং উপেক্ষা করে উত্তাল সমুদ্রে গভীর জলের দিকে চলে গিয়েছিলেন উদয় বৈরাগ্য় নামে বছর তিপান্ন'র এক ব্যক্তি । আচমকাই ভাটার প্রবল টানে সৈকত থেকে অনেকটা দূরে তলিয়ে যেতে শুরু করেন তিনি । প্রাণ বাঁচাতে সমুদ্রের বুক থেকে হাত নেড়ে সাহায্যের আবেদন করতে থাকেন । পরিস্থিতি নজরে আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়েন কর্তব্যরত সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা । উত্তাল ঢেউ ও প্রবল স্রোতের সঙ্গে প্রায় 20 মিনিট রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত ওই পর্যটককে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয় ।
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর 24 পরগনা থেকে আটজনের একটি পর্যটক দল বকখালিতে বেড়াতে এসেছিল । বুধবার দুপুরে ওই দলের সদস্যরা সমুদ্রস্নানে নামেন । কিন্তু সেই সময় বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছিল সৈকতে । স্রোতও ছিল প্রবল । ফলে পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সিভিল ডিফেন্সের পক্ষ থেকে বারবার মাইকিং করা হচ্ছিল । তা উপেক্ষা করার ফলেই এই ঘটনা ঘটে ৷