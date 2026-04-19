পাণ্ডবেশ্বরে জোড়া ফুলের প্রচারে শ্রাবন্তীর 'ঝোড়ো ব্যাটিং' - SRABANTI CHATTERJEE VOTE CAMPAIGN
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 19, 2026 at 4:31 PM IST
রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম দফার ভোটের বাকি আর মাত্র 3 দিন ৷ আজই শেষ রবিবার ৷ তাই প্রচারে ঝড় তুলেছে শাসক থেকে বিরোধীরা ৷ পান্ডবেশ্বরে তৃণমূল প্রার্থীর নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমর্থনে রোড-শো করেন টলি সুন্দরী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় ৷ গত 2921 বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির হয়ে প্রচার করেছিলনে এই টলি অভিনেত্রী ৷ এবার ভোট ঘোষণার কয়েকদিন আগেই তৃণমূলে যোগ দেন শ্রাবন্তী ৷ রোদের তেজকেও হার মানিয়ে রোড-শো টলি সুন্দরীর ৷ গাইঘাটা মোড় থেকে হরিপুর বাজার—জনসমুদ্রের ঢেউ আর ‘খেলা হবে’ স্লোগানে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এলাকা ৷ রাস্তার দু'ধারে মানুষের ভিড় দেখে বোঝাই যাচ্ছিল না এটি কোনও প্রচার নাকি কোনও বিজয় মিছিল ! শ্রাবন্তীকে এক ঝলক দেখতে বাড়ির ছাদ থেকে বারান্দা, সর্বত্রই ছিল সাধারণ মানুষের ভিড় ৷ ফোনে ছবি তুলতে ব্যস্ত ছিল সাধারণ মানুষ ৷ প্রিয় তারকাকে একবার ছুঁয়ে দেখতে বা সেলফি তুলতে কার্যত হুড়োহুড়ি পড়ে যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। রাস্তার দু-ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের ওপর পুষ্পবৃষ্টি করেন শ্রাবন্তী ও নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। মিছিল যখন হরিপুর বাজারে পৌঁছায়, তখন সেটি কার্যত এক বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয় ৷ আবির খেলায় মেতে ওঠেন তৃণমূল কর্মীরা।
