WATCH LIVE: নির্বাচনে হারের পর প্রথমবার ধর্নায় মমতা, দেখুন সরাসরি... - MAMATA ON SIT IN DEMONSTRATION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 2, 2026 at 2:54 PM IST|
Updated : June 2, 2026 at 3:14 PM IST
সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক পরাজয়ের পর থেকেই চরম রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সংকটের মুখে তৃণমূল কংগ্রেস (TMC)। একদিকে দলের অন্দরে বিদ্রোহ, অন্যদিকে প্রশাসনের অসহযোগিতা ৷ জোড়া ফলায় বিদ্ধ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ৷
মঙ্গলবার ওয়াই চ্যানেলে তৃণমূলের ধর্নার অনুমতি দিয়েছে পুলিশ, দুপুর 2টো থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত অনুমতি রয়েছে ৷ ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে ধর্না কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন মমতা। তবে ওই জায়গায় তৃণমূলের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির অনুমতি মেলেনি। সোমবার পুলিশের তরফে জানানো হয়, রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে নয়, ওয়াই চ্যানেলে ধর্না কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। সেই মতো আবেদন করে তৃণমূল। তারপরই প্রসাশনের তরফে অনুমিত মেলে ৷ সেই মতো তৃণমূলের প্রস্তুতিও শুরু হয় ৷ তবে এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সতর্কও পুলিশও ৷ ওয়াই চ্যানেল ঘিরে রয়েছে পুলিশ বাহিনী। যথেষ্ট সংখ্যায় মহিলা পুলিশও রয়েছে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেসবুক পেজ থেকে দেখুন সরাসরি ৷
সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক পরাজয়ের পর থেকেই চরম রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সংকটের মুখে তৃণমূল কংগ্রেস (TMC)। একদিকে দলের অন্দরে বিদ্রোহ, অন্যদিকে প্রশাসনের অসহযোগিতা ৷ জোড়া ফলায় বিদ্ধ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ৷
মঙ্গলবার ওয়াই চ্যানেলে তৃণমূলের ধর্নার অনুমতি দিয়েছে পুলিশ, দুপুর 2টো থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত অনুমতি রয়েছে ৷ ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে ধর্না কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন মমতা। তবে ওই জায়গায় তৃণমূলের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির অনুমতি মেলেনি। সোমবার পুলিশের তরফে জানানো হয়, রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে নয়, ওয়াই চ্যানেলে ধর্না কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। সেই মতো আবেদন করে তৃণমূল। তারপরই প্রসাশনের তরফে অনুমিত মেলে ৷ সেই মতো তৃণমূলের প্রস্তুতিও শুরু হয় ৷ তবে এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সতর্কও পুলিশও ৷ ওয়াই চ্যানেল ঘিরে রয়েছে পুলিশ বাহিনী। যথেষ্ট সংখ্যায় মহিলা পুলিশও রয়েছে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেসবুক পেজ থেকে দেখুন সরাসরি ৷