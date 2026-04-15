WATCH LIVE: বজবজ বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী অশোক দেবের সমর্থনে রোড শো অভিষেকের - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 15, 2026 at 5:57 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 6:28 PM IST
বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী অশোক দেবের সমর্থনে রোড শো করছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বজবজ বিধানসভার চড়িয়াল মোড় থেকে পূজালী রথতলা মাঠ পর্যন্ত রোড শো করবেন তিনি ৷
1996 সাল থেকে একটানা এই আসনটি নিজের দখলে রেখেছেন অশোক দেব ৷ সেই সময় তিনি ছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী ৷ রাজ্যে তৃণমূল জমানা শুরুর অনেক আগে 2001 সালে তিনিই বজবজ বিধানসভায় তৃণমূলের টিকিটে লড়ে ঘাসফুল ফুটিয়েছিলেন ৷ গত ছ'বার প্রতিটি বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন অশোক দেব ৷ এবারও প্রবীণ নেতাকেই বজবজ থেকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ পোড়খাওয়া অশোকের বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী তরুণ কুমার আদক এবং সিপিআই(এমএল)এল-এর কাজল দত্ত ৷ আগামী 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় এই আসনে নির্বাচন ৷ ফল ঘোষণা 4 মে ৷
