Published : April 17, 2026 at 4:02 PM IST|
Updated : April 17, 2026 at 4:34 PM IST
দক্ষিণ 24 পরগনার রায়দিঘী বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী তাপস মণ্ডল ৷ তাঁর জন্য প্রচার করছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মন্ডলপাড়া গার্লস স্কুলের পার্শ্বস্থ খাড়ী ক্যাথলিক মাঠে এই জনসভা হচ্ছে ৷ 2011 সাল থেকে এই আসনটি তৃণমূলের দখলেই রয়েছে ৷ ওই বছর এই আসনে তৃণমূল প্রার্থী হয়ে জয়ী হয়েছিলেন অভিনেত্রী দেবশ্রী রায় ৷ পরের বার 2016 সালেও এই আসন থেকে তাঁকেই প্রার্থী করেছিল দল ৷ সেবারও তিনি জয়ী হয়েছিলেন ৷ এই দু'বারই প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়কে পরাজিত করেন তিনি ৷ পরের বার একুশের বিধানসভা নির্বাচনে অলোক জলদাতা তৃণমূলের টিকিটে ফের জয়ী হন এবং আসনটি দখলেই রাখেন ৷ এবারের নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন তাপস মণ্ডল ৷
