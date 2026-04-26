WATCH LIVE: পূর্বস্থলীতে জনসভা করছেন অভিষেক, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 26, 2026 at 3:04 PM IST|
Updated : April 26, 2026 at 3:28 PM IST
ভোট প্রচারের শেষ হাইভোল্টেজ রবিবার ৷ ভোট ঘোষণা হওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতিদিন বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন অভিষেক । ঝড়-বৃষ্টি, দুর্যোগ কিংবা কাঠফাটা রোদকে পরোয়া না করে হাসিমুখে পৌঁছে যাচ্ছেন মানুষের কাছে । তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য প্রত্যেকদিন ভিড় উপচে পড়ছে তা জনসভা হোক বা রোড-শো ৷ আজ যেমন বিজেপি নেতৃত্বের ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে তেমনই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রচারের ময়দান কাঁপাবেন ৷ আজ অভিষেকের তিনটি প্রচার কর্মসূচি রয়েছে তার মধ্যে দু'টি জনসভা ও একটি রোড-শো ৷ এখন প্রথম সভা করছেন পূর্ব বর্ধমানে ৷ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে পূর্বস্থলী উত্তর ও কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী যথাক্রমে বসুন্ধরা গোস্বামী ও রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে জনসভায় সামিল হয়েছেন অভিষেক ৷ পূর্বস্থলী উত্তরের মাদ্রা ফুটবল গ্রাউন্ড (বৈদ্যপুর) থেকে 'তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেকের জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
