WATCH LIVE: বাদুড়িয়ার জনসভায় অভিষেক, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE PUBLIC MEETING

প্রচারে তৃণমূল নেতা (মূল ছবি- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেসবুক)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 13, 2026 at 4:04 PM IST

ছাব্বিশের বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন শুরু হতে আর মাত্র 10 দিন বাকি। জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC)। সোমবার সপ্তাহের প্রথম ব্যস্ততম দিনে তিনটি জনসভা কর্মসূচি ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ এর আগে নদিয়ার করিমপুর ও রানাঘাটে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করেন 'তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক ৷ এখন বাদুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বুরহানুল মুকাদ্দিম (লিটন)-এর সমর্থনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আড়বেলিয়া বিভা ভাঁটার মাঠে জনসভা করছেন। গতবারের তৃণমূল বিধায়ক কাজি আব্দুর রহিম ওরফে দিলু দা'কে সরিয়ে এবারে প্রার্থী করা হয়েছে তাঁকে। ক্ষুব্ধ কাজি আব্দুল রহিম জাতীয় কংগ্রেসের যোগ দিয়ে জাতীয় কংগ্রেস থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাদুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রে। তাই এবার এই কেন্দ্রে জোর টক্কর ৷ বাদুড়িয়া থেকে অভিষেকের জনসভা, সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷ 

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

MAMATA BANERJEE ROAD SHOW

WATCH LIVE: তপ্ত গরমে বাঁকুড়ায় হেঁটে নির্বাচনী প্রচারে মমতা, দেখুন সরাসরি...

April 13, 2026 at 3:00 PM IST
ABHISHEK BANERJEE

WATCH LIVE : রানাঘাটের জনসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখুন সরাসরি...

April 13, 2026 at 2:51 PM IST
amit shah

WATCH LIVE: রানিগঞ্জে বিজয় সংকল্প সভায় অমিত শাহ, দেখুন সরাসরি...

April 13, 2026 at 2:46 PM IST
MAMATA BANERJEE

WATCH LIVE: গলসি ও আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে মমতার সভা, দেখুন সরাসরি...

April 13, 2026 at 2:05 PM IST

