WATCH LIVE: বাদুড়িয়ার জনসভায় অভিষেক, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE PUBLIC MEETING
Published : April 13, 2026 at 4:04 PM IST
ছাব্বিশের বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন শুরু হতে আর মাত্র 10 দিন বাকি। জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC)। সোমবার সপ্তাহের প্রথম ব্যস্ততম দিনে তিনটি জনসভা কর্মসূচি ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ এর আগে নদিয়ার করিমপুর ও রানাঘাটে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করেন 'তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক ৷ এখন বাদুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বুরহানুল মুকাদ্দিম (লিটন)-এর সমর্থনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আড়বেলিয়া বিভা ভাঁটার মাঠে জনসভা করছেন। গতবারের তৃণমূল বিধায়ক কাজি আব্দুর রহিম ওরফে দিলু দা'কে সরিয়ে এবারে প্রার্থী করা হয়েছে তাঁকে। ক্ষুব্ধ কাজি আব্দুল রহিম জাতীয় কংগ্রেসের যোগ দিয়ে জাতীয় কংগ্রেস থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাদুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রে। তাই এবার এই কেন্দ্রে জোর টক্কর ৷ বাদুড়িয়া থেকে অভিষেকের জনসভা, সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
