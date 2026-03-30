WATCH LIVE: পুরুলিয়ায় নির্বাচনী প্রচারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 30, 2026 at 2:47 PM IST
আজ থেকে পুরুলিয়া জেলায় নির্বাচনী প্রচার শুরু করছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঘমুণ্ডি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুশান্ত মাহাতোর সমর্থনে জনসভা করছেন তিনি ৷ জেলার তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বার্তা দেন তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড'। অভিষেকের সভায় তৃণমূলের অগণিত কর্মী ও সমর্থকরা জমায়েত করেন ৷ গতকাল ডায়মন্ড হারবারের এই তৃণমূল সাংসদ মুর্শিদাবাদের নওদায় ও উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালিতে সভা করেন ৷ সেখানে দলীয় কর্মীদের সতর্কবার্তা দেন অভিষেক ৷ তারও আগে বীরভূম ও উত্তরবঙ্গে নির্বাচনী প্রচার সেরেছেন ৷ গত দু'দিন পুরুলিয়ার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচার সেরেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর এখন পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডিতে নির্বাচনী প্রচার করছেন অভিষেক ৷ সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
