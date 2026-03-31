WATCH LIVE: সুকান্ত'র গড়ে অভিষেকের নির্বাচনী প্রচার, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 31, 2026 at 2:54 PM IST|
Updated : March 31, 2026 at 3:24 PM IST
তৃণমূল সুপ্রিমো যখন পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়ায় তখন দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে জোড়াসভা করছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)। জোড়াফুল প্রার্থী অর্পিতা ঘোষ (Arpita Ghosh) ও চিন্তামণি বিহার সমর্থনে বালুরঘাট ও টাউন ক্লাব গ্রাউন্ডে জনসভা রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের। বালুরঘাটের টাউন ক্লাব মাঠে রয়েছে এই নির্বাচনী জনসভা ৷ অভিষেকের সভায় তৃণমূলের অগণিত কর্মী ও সমর্থকরা জমায়েত করেছেন ৷ বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের 'ডেরায়' কী বক্তব্য রাখেন 'তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড' সেদিকেই মুখিয়ে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ এরপর উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘী বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী গৌতম পালের সমর্থনে প্রচারে করবেন 'তৃণমূল সেনাপতি' ৷ এখন বালুরঘাট থেকে অভিষেকের নির্বাচনী প্রচার সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
