WATCH LIVE: দৌলতপুর যুব সংঘের মাঠে দিলীপ মণ্ডলের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় অভিষেক, দেখুন সরাসরি - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 15, 2026 at 4:28 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 4:56 PM IST
নববর্ষের দিন বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দিলীপ মণ্ডলের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বুধবার দৌলতপুর যুব সংঘের মাঠে এই জনসভা করছেন ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ৷
দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুর বিধানসভা আসনটিতে 2001 সালে প্রথম ঘাসফুল ফুটিয়েছিলেন তৃণমূলের দিলীপ মণ্ডল ৷ তখন বাম জমানা ৷ পরের বার 2006 সালে আসনটি ছিনিয়ে নেন সিপিআই(এম)-এর বিভূতি ভূষণ সরকার ৷ পরে 2011 সালে ফের তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী হন দিলীপ মণ্ডল এবং ঘাসফুল ফোটান তিনি ৷ সেই থেকে এই আসনটি তৃণমূলের দখলেই রয়েছে ৷ পরপর তিনটি বিধানসভা নির্বাচনে অজেয় থেকেছেন দিলীপ মণ্ডল ৷ 2026 সালের নির্বাচনে তাঁকেই ভরসা করেছে তৃণমূল ৷
