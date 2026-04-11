WATCH LIVE: রেজিনগরে অভিষেকের নির্বাচনী প্রচার, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 11, 2026 at 1:19 PM IST
আজ ফের মুর্শিদাবাদে প্রচারে এসেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রেজিনগর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী আতাউর রহমান ও ভরতপুর বিধানসভার প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমানের সমর্থনে জনসভা করছেন তিনি। রেজিনগরের প্রতাপচন্দ্র খেলার মাঠে তৃণমূল কর্মী-সমর্থদেক ভিড় চোখে পড়ার মতো ৷ মাঠের পাশেই অস্থায়ীভাবে হ্যালিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে। সেখানে নেমে তিনি জনসভার মঞ্চে পা-রাখেন ৷ ওই দু'টি আসন ধরে রাখতে মরিয়া ঘাসফুল শিবির। দু'টি জেতা কেন্দ্রেরই প্রার্থী বদল হয়েছে। তিনি বীরভূম জেলার সাঁইথিয়ায় একটি জনসভায় অংশ নেবেন। এর পর পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে একটি রোড শো করবেন। যেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করবেন। রেজিনগরের প্রতাপ সঙ্ঘের মাঠ থেকে অভিষেকের জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
