WATCH LIVE: কোচবিহারের তুফানগঞ্জে অভিষেকের নির্বাচনী প্রচার, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY
Published : April 7, 2026 at 1:13 PM IST|
Updated : April 7, 2026 at 1:40 PM IST
আজ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গে প্রচারে রয়েছেন । অন্যদিকে, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রচার রয়েছে, নদিয়া ও উত্তর 24 পরগনা জেলায় ৷ ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই প্রচারে ঝাঁজ বাড়াচ্ছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ এখন কোচবিহারে নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শৈলেন্দ্রনাথ বর্মার সমর্থনে প্রথম সভা করছেন অভিষেক ৷ তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের দ্বিতীয় সভা রয়েছে জলপাইগুড়িতে। জেলার নারায়ণপুরের এসজেডিএ'র মাঠে জলপাইগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের হয়ে প্রচার করবেন ৷ এরপর আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের মাঠে কুমারগ্রাম কেন্দ্রের জোড়াফুল প্রার্থী রাজীব তির্কীর সমর্থনেও জনসভা করবেন তৃণমূল সাংসদ । নাটাবাড়িতে অভিষেকের নির্বাচনী প্রচার সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
আজ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গে প্রচারে রয়েছেন । অন্যদিকে, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রচার রয়েছে, নদিয়া ও উত্তর 24 পরগনা জেলায় ৷ ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই প্রচারে ঝাঁজ বাড়াচ্ছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ এখন কোচবিহারে নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শৈলেন্দ্রনাথ বর্মার সমর্থনে প্রথম সভা করছেন অভিষেক ৷ তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের দ্বিতীয় সভা রয়েছে জলপাইগুড়িতে। জেলার নারায়ণপুরের এসজেডিএ'র মাঠে জলপাইগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের হয়ে প্রচার করবেন ৷ এরপর আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের মাঠে কুমারগ্রাম কেন্দ্রের জোড়াফুল প্রার্থী রাজীব তির্কীর সমর্থনেও জনসভা করবেন তৃণমূল সাংসদ । নাটাবাড়িতে অভিষেকের নির্বাচনী প্রচার সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷