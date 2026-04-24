WATCH LIVE: হাওড়ায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে অভিষেকের জনসভা, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY
Published : April 24, 2026 at 3:40 PM IST|
Updated : April 24, 2026 at 4:04 PM IST
বঙ্গে প্রথম দফার ভোটের পর সরগরম দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রচার ৷ জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে সব রাজনৈতিক দল। আজ তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি জনসভা ও দু'টি পদযাত্রা কর্মসূচি রয়েছে ৷ এদিকে তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও আজ দলীয় প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করবেন ৷ আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 2টি জনসভা ও একটি রোড-শো রয়েছে ৷ অভিষেকের আজ প্রথম জনসভা রয়েছে হাওড়ায় জগৎবল্লভপুরে ৷ হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে জগৎবল্লভপুর ও ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী যথাক্রমে সুবীর চট্টোপাধ্যায় (টিংকাই) এবং তাপস মাইতিক সমর্থনে জনসভা করছেন অভিষেক ৷ দলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ডে'র জনসভা, এক বিশেষ পাওনা বলে মনে করছে নেতৃত্ব থেকে কর্মীরা। জগৎবল্লভপুরের নীলাঞ্জনা পার্ক সংলগ্ন মাঠ থেকে অভিষেকের জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
বঙ্গে প্রথম দফার ভোটের পর সরগরম দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রচার ৷ জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে সব রাজনৈতিক দল। আজ তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি জনসভা ও দু'টি পদযাত্রা কর্মসূচি রয়েছে ৷ এদিকে তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও আজ দলীয় প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করবেন ৷ আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 2টি জনসভা ও একটি রোড-শো রয়েছে ৷ অভিষেকের আজ প্রথম জনসভা রয়েছে হাওড়ায় জগৎবল্লভপুরে ৷ হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে জগৎবল্লভপুর ও ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী যথাক্রমে সুবীর চট্টোপাধ্যায় (টিংকাই) এবং তাপস মাইতিক সমর্থনে জনসভা করছেন অভিষেক ৷ দলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ডে'র জনসভা, এক বিশেষ পাওনা বলে মনে করছে নেতৃত্ব থেকে কর্মীরা। জগৎবল্লভপুরের নীলাঞ্জনা পার্ক সংলগ্ন মাঠ থেকে অভিষেকের জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷