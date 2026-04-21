Published : April 21, 2026 at 4:37 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 5:05 PM IST
মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে সদর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী প্রদীপ সরকারের সমর্থনে রোড শো করছেন অভিষেক। প্রথম দফার ভোটের প্রাক্কালে বঙ্গে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে সব রাজনৈতিক দল। আজ তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চারটি জনসভা করবেন ৷ এদিকে প্রচারের শেষ দিনে তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও দলীয় প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে বেরিয়েছেন ৷ আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 3টি জনসভা ও একটি রোড-শো কর্মসূচি ছিল ৷ ইতিমধ্যেই একে একে আজ অভিষেক বাঁকুড়ার বড়জোড়া, ঝাড়গ্রাম ও পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে পৌঁছন ৷ তাঁর আজকের জনসভা শেষ ৷ এখন তিনি খড়গপুরে একটি রোড-শো করে মঙ্গলের প্রচার কর্মসূচি শেষ করবেন ৷ শেষদিনে দলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ডে'র জনসভা, এক বিশেষ পাওনা বলে মনে করছে নেতৃত্ব থেকে কর্মীরা । খড়গপুর মালঞ্চ পেট্রলপাম্প থেকে প্রেমহরি ভবন মোড় পর্যন্ত অভিষেকের রোড শো সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
