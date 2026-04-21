WATCH LIVE: প্রচারের শেষ দিনে বাঁকুড়ায় জনসভা অভিষেকের, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY
Published : April 21, 2026 at 12:34 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 12:50 PM IST
প্রথম দফার ভোটের প্রাক্কালে বঙ্গে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে সব রাজনৈতিক দল । প্রথম দফা ভোট প্রচারের শেষ দিনে তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও 3টি জনসভা ও একটি রোড-শো রয়েছে ৷ অভিষেকের আজ প্রথম জনসভা রয়েছে বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় ৷ এরপর তিনি ঝাড়গ্রাম বিধানসভার তৃণমূলের প্রার্থী মঙ্গল সরেনের সমর্থনে জনসভায় যোগ দেবেন ৷ তারপর পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে পৌঁছবেন ৷ সবশেষে, তিনি খড়গপুরে একটি রোড-শো করে মঙ্গলের প্রচার কর্মসূচি শেষ করবেন ৷ শেষদিনে দলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ডে'র জনসভা, এক বিশেষ পাওনা বলে মনে করছে নেতৃত্ব থেকে কর্মীরা । এখন বড়জোড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী গৌতম মিশ্র (শ্যাম)-এর সমর্থনে তিনি বক্তব্য রাখছেন ৷ বড়জোড়ার গঙ্গাজলঘাঁটি ফুটবল ময়দান থেকে অভিষেকের জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারত ৷
