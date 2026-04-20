WATCH LIVE: চন্দ্রকোনায় অভিষেকের নির্বাচনী প্রচার, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY
Published : April 20, 2026 at 4:46 PM IST|
Updated : April 20, 2026 at 5:06 PM IST
হাতে আর মাত্র তিন দিন ৷ তারপরই বঙ্গ বিধানসভার প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ৷ তাই সোমবার শেষ মুহূর্তের প্রচারে ব্যস্ততা জোড়াফুল শিবিরের ৷ আজ তৃণমূল সুপ্রিমোর তিন জায়গায় জনসভা রয়েছে ৷ আর 'তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও রয়েছে তিনটি জনসভা কর্মসূচি ৷ অভিষেকের এদিনের প্রথম নির্বাচনী প্রচার ছিল পুরুলিয়ায় ৷ এরপর বাঁকুড়ার রানিবাঁধে তিনি পৌঁছন ৷ আজ 'তৃণমূল সেনাপতি'র শেষ কর্মসূচি রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে ৷ যদিও তিনি এর আগেও পুরুলিয়ায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন ৷ আজ আবারও যান নির্বাচনী প্রচারে ৷ এখন চন্দ্রকোনায় সভা করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চন্দ্রকোনা ও ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী যথাক্রমে শ্যামলী সর্দার এবং সূর্যকান্ত দোলইয়ের হয়ে জনসভা করছেন।মোট কথা শেষ লগ্নের প্রচারে জমি ছাড়তে রাজি নয় শাসকবিরোধী কোনও পক্ষই। চন্দ্রকোনার বছনছোড়া ফুটবল মাঠ থেকে অভিষেকের জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
