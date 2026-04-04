WATCH LIVE: কাজল শেখের সমর্থনে তারাপীঠে জনসভায় অভিষেক, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE ELECTION CAMPAIGN
Published : April 4, 2026 at 3:05 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 3:38 PM IST
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে (WB Assembly Election) দলীয় প্রার্থীদের হয়ে টানা প্রচার করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ও তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' ৷ আজও ভোটপ্রচার কর্মসূচিতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরভূমের হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ফয়জুল হক (কাজল শেখ)-এর সমর্থনে তারাপীঠ সংলগ্ন কড়কড়িয়া মোড়ে জনসভা করছেন তিনি ৷ এর আগে তিনি পশ্চিম বর্ধমানের বারাবনিতে দলীয় প্রার্থী বিধান উপাধ্যায়ের হয়ে প্রচার করেন ৷ এদিকে অভিষেক যখন বীরভূমে তখন মালদায় রয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ভোটের আগে প্রচারের ঝাঁঝ বাড়াচ্ছেন তৃণমূলের দুই শীর্ষ নেতা। সভামঞ্চ থেকে কখনও SIR নিয়ে আবার কখনও আমলা, পুলিশ রদবদল নিয়ে বিজেপি, কমিশনকে একযোগে আক্রমণ শানাচ্ছেন মমতা ও অভিষেক ৷ এখন তারাপীঠ থেকে অভিষেকের বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
