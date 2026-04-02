WATCH LIVE: তালড্যাংরায় নির্বাচনী প্রচারে অভিষেক, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 2, 2026 at 1:48 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 2:06 PM IST
আজও একাধিক ভোটপ্রচার কর্মসূচিতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি ও সুতি বিধানসভা এলাকায় ইতিমধ্যেই জনসভা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর মালদার বৈষ্ণবনগরে একটি সভা করবেন তিনি। এদিকে, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়ার তালড্যাংরা বিধানসভায় জনসভা করছেন। এরপর কাঁথিতে বিধানসভা নির্বাচনী পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নেবেন 'তৃণমূলের সেনাপতি'। রামনগরের হোটেল জয়রাম ওয়ে-বে'তে বসবে সেই বৈঠক ৷ ভোটের আগে প্রচারের ঝাঁঝ বাড়াচ্ছেন তৃণমূলের দুই শীর্ষ নেতা। সভামঞ্চ থেকে কখনও SIR নিয়ে আবার কখনও আমলা, পুলিশ রদবদল নিয়ে বিজেপি, কমিশনকে একযোগে আক্রমণ শানাচ্ছেন মমতা ও অভিষেক ৷ তালড্যাংরার তৃণমূল প্রার্থী ফাল্গুনী সিংহবাবুর সমর্থনে জনসভা করছেন অভিষেক ৷ এখন বিবড়দা কলেজ মাঠ থেকে অভিষেকের বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
