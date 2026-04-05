WATCH LIVE: পূর্ব বর্ধমানের রায়নায় নির্বাচনী প্রচারে অভিষেক, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE ELECTION CAMPAIGN
Published : April 5, 2026 at 2:25 PM IST|
Updated : April 5, 2026 at 2:49 PM IST
রায়না বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মন্দিরা দলুইয়ের সমর্থনে দক্ষিণ দামোদরের শ্যামসুন্দর কলেজের মাঠে জনসভা করছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব বর্ধমান জেলার মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রায়না বিধানসভা থেকেই নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন। ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে বাড়তি উদ্দীপনা চোখে পড়ছে। 2019 সাল থেকে এই রায়না বিধানসভায় বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে। 2021 সালের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শম্পা ধাড়া 18205 ভোটে জয়লাভ করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটের শতাংশ ছিল 47.5, সেখানে বিজেপির ভোট ছিল 39.5 ৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী 51.2 শতাংশ ভোট পায়। বিজেপির ভোট শতাংশ ছিল 31.78 শতাংশ। এই আসনটি তফশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। তবে 15-20 শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটারও আছেন। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল দলকে একাধিকবার ভাবিয়েছে। ফলে এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনের আগে কী বার্তা দেন সেই দিকেই তাকিয়ে রায়নার তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ অভিষেকের বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
