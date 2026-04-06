WATCH LIVE: জলঙ্গিতে দুই প্রার্থীর সমর্থনে জনসভা অভিষেকের, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE ELECTION CAMPAIGN
Published : April 6, 2026 at 1:52 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 2:10 PM IST
এবার রাজ্য বিধানসভার ভোট দু'দফায় ৷ আগামী 23 তারিখ ও 29 এপ্রিল ৷ ফল ঘোষণা 4 মে ৷ আর ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই প্রচারে ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে শাসক শিবির তৃণমূল ৷ জেলায় জেলায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে কখনও তৃণমূল সুপ্রিমো গলা চড়াচ্ছেন তো কখনও তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আজ ফের মুর্শিদাবাদে ভোটের প্রচারে 'তৃণমূল সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন জলঙ্গির সাদিখানদেয়ারে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই জায়গা থেকে তিনি জলঙ্গির তৃণমূল প্রার্থী বাবর আলি ও ডোমকলের তৃণমূল প্রার্থী হুমায়ুন কবীরের সমর্থনে ভোটপ্রচারে এসেছেন ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থেকে তুলে এনে হুমায়ুন কবীরকে মুর্শিদাবাদের ডোমকলে প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইনি প্রাক্তন পুলিস কর্তা (আইপিএস) হুমায়ুন কবীর। অভিষেকের নির্বাচনী প্রচার সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারত ৷
এবার রাজ্য বিধানসভার ভোট দু'দফায় ৷ আগামী 23 তারিখ ও 29 এপ্রিল ৷ ফল ঘোষণা 4 মে ৷ আর ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই প্রচারে ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে শাসক শিবির তৃণমূল ৷ জেলায় জেলায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে কখনও তৃণমূল সুপ্রিমো গলা চড়াচ্ছেন তো কখনও তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আজ ফের মুর্শিদাবাদে ভোটের প্রচারে 'তৃণমূল সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন জলঙ্গির সাদিখানদেয়ারে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই জায়গা থেকে তিনি জলঙ্গির তৃণমূল প্রার্থী বাবর আলি ও ডোমকলের তৃণমূল প্রার্থী হুমায়ুন কবীরের সমর্থনে ভোটপ্রচারে এসেছেন ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থেকে তুলে এনে হুমায়ুন কবীরকে মুর্শিদাবাদের ডোমকলে প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইনি প্রাক্তন পুলিস কর্তা (আইপিএস) হুমায়ুন কবীর। অভিষেকের নির্বাচনী প্রচার সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারত ৷