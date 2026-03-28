WATCH LIVE: বিজেপির পাল্টা চার্জশিট পেশ তৃণমূলের - TMC GIVE CHARGESHEET
Published : March 28, 2026 at 4:17 PM IST|
Updated : March 28, 2026 at 4:47 PM IST
শাহি আক্রমণের কড়া জবাব দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসও। শনিবার বিকেলেই আসরে নামছে তৃণমূল নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে খবর, তৃণমূল কংগ্রেসের তিন হেভিওয়েট নেতা, মহুয়া মৈত্র, কীর্তি আজাদ এবং ব্রাত্য বসু বিশেষ সাংবাদিক বৈঠক করছেন। সেখান থেকেই অমিত শাহকে 'দেশের সবচেয়ে অকেজো এবং ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী' (ইন্ডিয়াজ মোস্ট ইউজলেস অ্যান্ড ফেইলড হোম মিনিস্টার) আখ্যা দিয়ে পাল্টা চার্জশিট পেশ করছেন তারা। দিনের প্রথমার্ধে বিজেপির আক্রমণের ঠিক কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা প্রত্যাঘাতের রূপরেখা তৈরি করে রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পাল্টা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রাজ্যের শাসকদল বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে, তারা কোনওভাবেই বিনাযুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ। তৃণমূলের সাংবাদিক বৈঠক সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
