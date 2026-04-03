ETV Bharat / Videos

মেদিনীপুরের সব আসনেই জিতবে তৃণমূল, মনোনয়ন দিয়ে আত্মবিশ্বাসী 15 বিধানসভার প্রার্থীরা - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
15টি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিলেন (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 3, 2026 at 2:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

একদিনে মনোনয়ন জমা দিলেন 15টি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থীরা । বৃহস্পতিবার মনোনয়ন জমা দিয়ে উচ্ছ্বসিত সকল প্রার্থীই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ৷ আগামী 23 এপ্রিল প্রথম দফায় ভোট রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া-সহ 152টি কেন্দ্রে ৷ 

পশ্চিম মেদিনীপুরে মোট 15টি বিধানসভা রয়েছে । মেদিনীপুর, শালবনি, গড়বেতা, কেশপুর, দাসপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোনা, খড়গপুর (গ্রামীণ), খড়গপুর (সদর), সবং, পিংলা, ডেবরা, দাঁতন, নারায়ণগড় এবং কেশিয়াড়ি ৷ বুধবার ডেবরা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনয়ন জমা দেন ৷ তারপর বৃহস্পতিবার ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সাত প্রার্থী এবং মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার সাত প্রার্থীকে নিয়ে জেলা সভাপতিরা মনোনয়ন জমা দিতে আসেন । মনোনয়ন জমা দিতে কেউ এলেন হেঁটে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে, কেউ বা কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে ৷ আবার কেউ এলেন হুডখোলা জিপে হাত নাড়তে নাড়তে । পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তিনমন্ত্রী মানস রঞ্জন ভূঁইয়া, শ্রীকান্ত মাহাতো, শিউলি সাহা এদিন তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দেন । 

এই বিষয়ে তৃণমূল প্রার্থীরা বলেন, "রাজ্য সরকারের যত ধরনের প্রকল্প আছে তার সমস্ত পরিষেবা পাচ্ছেন রাজ্যের মানুষ । এলাকায় সমস্ত কাজ করা হয়েছে । যা বাকি রয়েছে তা জয়ী হওয়ার পর হয়ে যাবে । তৃণমূলের প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কাউকে সারাবছর দেখা যায় না ৷ তারা (বিজেপি ও বিরোধী শিবির) ভোটের সময় আবির্ভাব হয় আবার ভোট মিটলেই এলাকা থেকে হারিয়ে যায় ৷ এবার জেলার 15টি সিটই আমরা উপহার দেব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷" 

For All Latest Updates

TAGGED:

TMC VOTE CAMPAIGN
TMC CANDIDATES
মনোনয়ন জমা তৃণমূল প্রার্থীদের
মেদিনীপুরে ভোট
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.