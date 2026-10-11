রাঙ্গামাটি দুর্গোৎসব কমিটির এবারের ভাবনা 'কল্লোলিনী কলকাতা'
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Published : October 11, 2026 at 5:30 PM IST
মেদিনীপুর জেলা শহরের অন্যতম সেরা পুজো রাঙ্গামাটি সর্বজনীন দুর্গোৎসব । 58তম বর্ষে থিম 'কল্লোলিনী কলকাতা'। কমিটির উদ্যোগ হল মিনি কলকাতা দেখানো জঙ্গলমহলের মানুষকে। 30 লক্ষ টাকা বাজেটের থিম করা হয়েছে 'কল্লোলিনি কলকাতা'। রাজ্যের রাজধানী দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। সেটাই দেখা যাবে মণ্ডপে । মণ্ডপে থাকছে ইংরেজদের আমলে তৈরি হাওড়া ব্রিজ । মেট্রো রেলও থাকছে । এছাড়া জাদুঘর অথবা পরম্পরা মেনে কুমোরটুলির ঠাকুর গড়া-সবই ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পীরা।
প্রতিমাতেও থাকছে থিমের পরশ। ইতিমধ্যে দিনের পাশাপাশি রাতেও একাধিক কর্মী লাগিয়ে মণ্ডপ প্রস্তুত করার কাজ চলছে রাঙামাটি মাঠ প্রাঙ্গনে। বছর কয়েক আগে এই পুজো কমিটি অক্ষরধাম মন্দির করে যেমন তাক লাগিয়ে দিয়েছিল তেমনি তাক লাগিয়ে দিয়েছিল বাহুবলির থিমের মন্ডপ গড়ে।
পুজো কমিটির অন্যতম সম্পাদক সুশান্ত ঘোষ বলেন, "কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, পাতাল রেল, হাওড়া ব্রিজ, ঠাকুর তৈরির কুমোরটুলি, প্রিয় হুগলি সেতু, তাছাড়াও যেসব দর্শনীয় স্থান রয়েছে সেগুলি এই জঙ্গলমহলের মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যেই আমাদের এই থিম এ বছরে। প্রতিবছর আমরা সামাজিক বার্তা দিয়েই মণ্ডপসজ্জা করে থাকি। এবার একটু ভিন্ন ধরনের থিম করে উপহার দিতে চাই দর্শককে। "
মেদিনীপুর জেলা শহরের অন্যতম সেরা পুজো রাঙ্গামাটি সর্বজনীন দুর্গোৎসব । 58তম বর্ষে থিম 'কল্লোলিনী কলকাতা'। কমিটির উদ্যোগ হল মিনি কলকাতা দেখানো জঙ্গলমহলের মানুষকে। 30 লক্ষ টাকা বাজেটের থিম করা হয়েছে 'কল্লোলিনি কলকাতা'। রাজ্যের রাজধানী দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। সেটাই দেখা যাবে মণ্ডপে । মণ্ডপে থাকছে ইংরেজদের আমলে তৈরি হাওড়া ব্রিজ । মেট্রো রেলও থাকছে । এছাড়া জাদুঘর অথবা পরম্পরা মেনে কুমোরটুলির ঠাকুর গড়া-সবই ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পীরা।
প্রতিমাতেও থাকছে থিমের পরশ। ইতিমধ্যে দিনের পাশাপাশি রাতেও একাধিক কর্মী লাগিয়ে মণ্ডপ প্রস্তুত করার কাজ চলছে রাঙামাটি মাঠ প্রাঙ্গনে। বছর কয়েক আগে এই পুজো কমিটি অক্ষরধাম মন্দির করে যেমন তাক লাগিয়ে দিয়েছিল তেমনি তাক লাগিয়ে দিয়েছিল বাহুবলির থিমের মন্ডপ গড়ে।
পুজো কমিটির অন্যতম সম্পাদক সুশান্ত ঘোষ বলেন, "কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, পাতাল রেল, হাওড়া ব্রিজ, ঠাকুর তৈরির কুমোরটুলি, প্রিয় হুগলি সেতু, তাছাড়াও যেসব দর্শনীয় স্থান রয়েছে সেগুলি এই জঙ্গলমহলের মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যেই আমাদের এই থিম এ বছরে। প্রতিবছর আমরা সামাজিক বার্তা দিয়েই মণ্ডপসজ্জা করে থাকি। এবার একটু ভিন্ন ধরনের থিম করে উপহার দিতে চাই দর্শককে। "