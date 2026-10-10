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দেবীপক্ষের শুরুতেই ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকল শিল্প শহর

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দেবীপক্ষের শুরুতেই ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকল শিল্প শহর (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 10, 2026 at 11:35 AM IST

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আজ পিতৃপক্ষের অবসান ঘটল ৷ সূচনা হল দেবীপক্ষের ৷ আর মহালয়ার সকাল থেকে ঘন কুয়াশায় ঢাকল শিল্প শহর দুর্গাপুরের আকাশ । এদিন কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্তে দৃশ্যমানতা অনেকটাই নেমে যায় । যার ফলে গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয় চালকদের । ধীরে ধীরে চলাচল করে গাড়ি থেকে বাইক ৷ 

শরতের প্রথম লগ্নেই সকালে এবং রাতে শীতল হাওয়া বইছে দুর্গাপুরজুড়ে । তার মধ্যে শনিবার ঘন কুয়াশা জানান দিল শীত আসছে । হাওয়া অফিস থেকে যদিও বলা হয়েছে পুজোর সময় সেভাবে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা নেই । তাই গত কয়েকদিন ধরে সূর্য ডোবার পর আঁধার নামতেই ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে । 

শীতের পূর্বাভাস পশ্চিম বধর্মান জেলার দুর্গাপুর জুড়ে । তার মধ্যেই হঠাৎ কয়েকদিন ধরে সকাল-সন্ধ্যায় কুয়াশা পড়া শুরু হয়েছে । আর এসবকিছু দেখেই আগমনীর সুরের সঙ্গে সঙ্গেই শীতের আগমনকেও জানান দিল দেবীপক্ষের সূচনায় ।  

আজ পিতৃপক্ষের অবসান ঘটল ৷ সূচনা হল দেবীপক্ষের ৷ আর মহালয়ার সকাল থেকে ঘন কুয়াশায় ঢাকল শিল্প শহর দুর্গাপুরের আকাশ । এদিন কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্তে দৃশ্যমানতা অনেকটাই নেমে যায় । যার ফলে গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয় চালকদের । ধীরে ধীরে চলাচল করে গাড়ি থেকে বাইক ৷ 

শরতের প্রথম লগ্নেই সকালে এবং রাতে শীতল হাওয়া বইছে দুর্গাপুরজুড়ে । তার মধ্যে শনিবার ঘন কুয়াশা জানান দিল শীত আসছে । হাওয়া অফিস থেকে যদিও বলা হয়েছে পুজোর সময় সেভাবে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা নেই । তাই গত কয়েকদিন ধরে সূর্য ডোবার পর আঁধার নামতেই ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে । 

শীতের পূর্বাভাস পশ্চিম বধর্মান জেলার দুর্গাপুর জুড়ে । তার মধ্যেই হঠাৎ কয়েকদিন ধরে সকাল-সন্ধ্যায় কুয়াশা পড়া শুরু হয়েছে । আর এসবকিছু দেখেই আগমনীর সুরের সঙ্গে সঙ্গেই শীতের আগমনকেও জানান দিল দেবীপক্ষের সূচনায় ।  

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TAGGED:

DURGAPUR FOG
DURGA PUJA
মহালয়া
দেবীপক্ষের সূচনা
FOG IN DURGAPUR

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