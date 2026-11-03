তালা ভেঙে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে চুরি, সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ল ঘটনা

তালা ভেঙে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে চুরি, সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ল ঘটনা
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Published : November 3, 2026 at 7:41 PM IST
মধ্যরাতে তালা ভেঙে ব্যাঙ্কের লকার থেকে চুরির অভিযোগ অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সাঁইথিয়া থানার বনগ্রাম পঞ্চায়েতের ভালদার গ্রামে ৷ একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে ঘটনাটি ঘটেছে ৷ মঙ্গলবার সকালে কর্মীরা ব্যাঙ্ক খুলতে গেলে দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান ৷ ভিতরে ঢুকে দেখতে পান লকার ভেঙে ভিতরে টাকা লুট করে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা ৷
পরে ব্যাঙ্কের ভিতরে থাকা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, একদল দুষ্কৃতী ব্যাঙ্কের তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে ৷ তাদের সবার মুখ গামছা দিয়ে ঢাকা ছিল ৷ তারা ভিতরে ঢুকে লকার ভাঙে ও সেখানে থাকা টাকা নিয়ে চম্পট দেয় ৷ এনিয়ে ব্যাঙ্কের সহ-পরিচালক সুজন মণ্ডল বলেন, "সকালে এসে দেখি দরজার তালা ভাঙা ৷ ভিতরে লকারের তালাও ভাঙা ছিল ৷ পুলিশকে খবর দিয়েছি ৷ পুলিশ তদন্ত করছে ৷ তবে এই এলাকায় এই ধরনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি ৷"
জানা গিয়েছে, আনুমানিক 52 হাজার টাকা চুরি করে পালিয়েছে অজ্ঞাত পরিচয় ওই দুষ্কৃতী ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যাঙ্কের বিভিন্ন জায়গার ছবি তুলেছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ৷ এনিয়ে বীরভূম জেলা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিককে ফোন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলায় কোনও মন্তব্য করতে চাননি ওই আধিকারিক ৷
মধ্যরাতে তালা ভেঙে ব্যাঙ্কের লকার থেকে চুরির অভিযোগ অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সাঁইথিয়া থানার বনগ্রাম পঞ্চায়েতের ভালদার গ্রামে ৷ একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে ঘটনাটি ঘটেছে ৷ মঙ্গলবার সকালে কর্মীরা ব্যাঙ্ক খুলতে গেলে দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান ৷ ভিতরে ঢুকে দেখতে পান লকার ভেঙে ভিতরে টাকা লুট করে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা ৷
পরে ব্যাঙ্কের ভিতরে থাকা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, একদল দুষ্কৃতী ব্যাঙ্কের তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে ৷ তাদের সবার মুখ গামছা দিয়ে ঢাকা ছিল ৷ তারা ভিতরে ঢুকে লকার ভাঙে ও সেখানে থাকা টাকা নিয়ে চম্পট দেয় ৷ এনিয়ে ব্যাঙ্কের সহ-পরিচালক সুজন মণ্ডল বলেন, "সকালে এসে দেখি দরজার তালা ভাঙা ৷ ভিতরে লকারের তালাও ভাঙা ছিল ৷ পুলিশকে খবর দিয়েছি ৷ পুলিশ তদন্ত করছে ৷ তবে এই এলাকায় এই ধরনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি ৷"
জানা গিয়েছে, আনুমানিক 52 হাজার টাকা চুরি করে পালিয়েছে অজ্ঞাত পরিচয় ওই দুষ্কৃতী ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যাঙ্কের বিভিন্ন জায়গার ছবি তুলেছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ৷ এনিয়ে বীরভূম জেলা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিককে ফোন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলায় কোনও মন্তব্য করতে চাননি ওই আধিকারিক ৷