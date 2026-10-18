মহিষমর্দিনী থেকে একচালা দুর্গার রূপান্তর, শিল্প ও শিল্পীর সহাবস্থান প্রগতি সংঘের থিমে
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Published : October 18, 2026 at 7:13 PM IST
লৌহ-তাম্র যুগ থেকে শিল্প পরিবর্তনশীল। শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় প্রস্তুর থেকে মাটির মূর্তিতে আধুনিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায় যুগ যুগ ধরে। ঐতিহাসিক যুগ থেকেই শিল্পীরা বিভিন্ন রূপে মা দুর্গাকে তুলে ধরেছেন। কখন মহিষমর্দিনী রূপে, আবার কখন একচালার স্বপরিবারের দূর্গা । পুরাতন ও নতুনের সংমিশ্রণে এবারে মন্ডপ সজ্জা তুলে ধরেছে উত্তরপাড়া ভদ্রকালী প্রগতি সংঘ।
এবার তাদের 67 বছরে থিম "সহাবস্থান"। পাল, সেন যুগের যে মহিষ মর্দিনীর রূপে মা দুর্গার পূজা হত, সেটাও যেমন রয়েছে, সেই সঙ্গে বর্তমানের সপরিবারের দুর্গাকে এই মন্ডপ সজ্জায় সাজানো হয়েছে। মন্ডপে আস্ত কুমোরটুলির কর্মশালা । একদিকে পাথরের মূর্তি, অন্যদিকে কাঠামোর মাধ্যমে মাটির মূর্তি গড়ার সমস্ত সরঞ্জাম রয়েছে এখানে। একজন শিল্পী যেভাবে মূর্তি তৈরি করেন, ধাপে ধাপে সেই দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে প্রগতি সংঘের দুর্গা মন্ডপে।
থিম সম্পর্কে পুজো কমিটির এক মহিলা কর্মকর্তা গার্গী রায় চৌধুরী বলেন, "আমাদের থিম সহাবস্থান। আমরা বোঝাতে চেয়েছি পুরনো আর নতুনের মেলবন্ধন। যুগের পর যুগ ধরে মা দুর্গা মূর্তির পরিবর্তন ঘটেছে। তাই মহিষ মর্দিনীর রূপ থেকে একচালার সপরিবারের দুর্গা রাখা হয়েছে। বিভিন্ন পুরানো ঐতিহ্যের স্থাপত্য রাখা হয়েছে আমাদের এই কর্মশালায়। শিল্প আর শিল্পীর সহাবস্থানকেই বোঝাতে চেয়েছি আমরা। ইতিহাসের পাতা থেকে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে বিভিন্ন মূর্তির স্থাপত্য আমরা ফুটিয়ে তুলেছি। লৌহ,তাম্র যুগ থেকেই শিল্প পরিবর্তনশীল থেকেছে নিরন্তর। এই কর্মশালায় দেখানো হয়েছে শিল্পী তাঁর শিল্প মাটি, রং, তুলি দিয়ে গড়ে তোলেন। আমরা এই মণ্ডপের মাধ্যমে কুমোরটুলি ও শিল্পীদের কর্মশালা তুলে ধরেছি। বিষয়টি বোঝাতে মাটির মূর্তি থেকে বিভিন্ন স্ট্যাচু রাখা হয়েছে এই মন্ডপে। ক্যানভাস থেকে স্ট্যাচু রয়েছে। ফাইবার, বাঁশ, খড়,মাটিসহ বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে।"
নতুন ধরনের একটা মণ্ডপ সজ্জা ও থিম দেখে অভিভূত সন্তোষপুরের দর্শনার্থী সায়ন্তনী চক্রবর্তী। তিনি বলেন, "অন্যান্য মণ্ডপ আলো ঝলমল হলেও এখানে মেলবন্ধনে সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।'
লৌহ-তাম্র যুগ থেকে শিল্প পরিবর্তনশীল। শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় প্রস্তুর থেকে মাটির মূর্তিতে আধুনিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায় যুগ যুগ ধরে। ঐতিহাসিক যুগ থেকেই শিল্পীরা বিভিন্ন রূপে মা দুর্গাকে তুলে ধরেছেন। কখন মহিষমর্দিনী রূপে, আবার কখন একচালার স্বপরিবারের দূর্গা । পুরাতন ও নতুনের সংমিশ্রণে এবারে মন্ডপ সজ্জা তুলে ধরেছে উত্তরপাড়া ভদ্রকালী প্রগতি সংঘ।
এবার তাদের 67 বছরে থিম "সহাবস্থান"। পাল, সেন যুগের যে মহিষ মর্দিনীর রূপে মা দুর্গার পূজা হত, সেটাও যেমন রয়েছে, সেই সঙ্গে বর্তমানের সপরিবারের দুর্গাকে এই মন্ডপ সজ্জায় সাজানো হয়েছে। মন্ডপে আস্ত কুমোরটুলির কর্মশালা । একদিকে পাথরের মূর্তি, অন্যদিকে কাঠামোর মাধ্যমে মাটির মূর্তি গড়ার সমস্ত সরঞ্জাম রয়েছে এখানে। একজন শিল্পী যেভাবে মূর্তি তৈরি করেন, ধাপে ধাপে সেই দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে প্রগতি সংঘের দুর্গা মন্ডপে।
থিম সম্পর্কে পুজো কমিটির এক মহিলা কর্মকর্তা গার্গী রায় চৌধুরী বলেন, "আমাদের থিম সহাবস্থান। আমরা বোঝাতে চেয়েছি পুরনো আর নতুনের মেলবন্ধন। যুগের পর যুগ ধরে মা দুর্গা মূর্তির পরিবর্তন ঘটেছে। তাই মহিষ মর্দিনীর রূপ থেকে একচালার সপরিবারের দুর্গা রাখা হয়েছে। বিভিন্ন পুরানো ঐতিহ্যের স্থাপত্য রাখা হয়েছে আমাদের এই কর্মশালায়। শিল্প আর শিল্পীর সহাবস্থানকেই বোঝাতে চেয়েছি আমরা। ইতিহাসের পাতা থেকে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে বিভিন্ন মূর্তির স্থাপত্য আমরা ফুটিয়ে তুলেছি। লৌহ,তাম্র যুগ থেকেই শিল্প পরিবর্তনশীল থেকেছে নিরন্তর। এই কর্মশালায় দেখানো হয়েছে শিল্পী তাঁর শিল্প মাটি, রং, তুলি দিয়ে গড়ে তোলেন। আমরা এই মণ্ডপের মাধ্যমে কুমোরটুলি ও শিল্পীদের কর্মশালা তুলে ধরেছি। বিষয়টি বোঝাতে মাটির মূর্তি থেকে বিভিন্ন স্ট্যাচু রাখা হয়েছে এই মন্ডপে। ক্যানভাস থেকে স্ট্যাচু রয়েছে। ফাইবার, বাঁশ, খড়,মাটিসহ বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে।"
নতুন ধরনের একটা মণ্ডপ সজ্জা ও থিম দেখে অভিভূত সন্তোষপুরের দর্শনার্থী সায়ন্তনী চক্রবর্তী। তিনি বলেন, "অন্যান্য মণ্ডপ আলো ঝলমল হলেও এখানে মেলবন্ধনে সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।'