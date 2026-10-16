চন্দননগর বাগানবাটিতে তাম্রলিপ্ত বন্দরের আদলে মণ্ডপ
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Published : October 16, 2026 at 4:05 PM IST
তাম্রলিপ্ত বন্দরের মতো করে তৈরি হয়েছে চন্দননগর খলিসানী বাগান বাটি দুর্গাপুজো কমিটির মণ্ডপ । 22তম বর্ষে পা দিয়েছে এই পুজো ৷ তৎকালীন সময়ে পূর্ব মেদিনীপুরের সেই বন্দরের কী হাল ছিল, কীভাবে বিদেশে রফতানি হত, কী যানবাহন ব্যবহার করা হত, কারা কারা এসেছিল সেই সময়ে- এইসব নিয়েই মণ্ডপ সজ্জা । প্রতি বছর নতুনত্ব থাকে এই পুজোমণ্ডপে । সভাপতি বাসুদেব কোলে বলেন, তাম্রলিপ্ত বন্দরের ইতিহাস নিয়েই এবারের মণ্ডপসজ্জা । বিভিন্ন ধরনের পালতোলা নৌকা ও জাহাজ তৈরি করা হয়েছে । জাহাজে মাল বোঝাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হত হাতি, উট, গাধা-সহ বিভিন্ন পশুদের ৷ সেটাও দেখানো হয়েছে । সেই আমলের বন্দরে এসেছিলেন পর্যটক হিউয়েন সাং। ফাইবারের মডেলে তাঁর মূর্তি তৈরি করা হয়েছে । মাটির টালির উপর সেই আমলের বন্দরের ছবি তুলে ধরা হয়েছে । মণ্ডপের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই কৃষ্ণনগরের তৈরি হয়েছে শিল্পী রানা পালের দূর্গামূর্তি ।
তাম্রলিপ্ত বন্দরের মতো করে তৈরি হয়েছে চন্দননগর খলিসানী বাগান বাটি দুর্গাপুজো কমিটির মণ্ডপ । 22তম বর্ষে পা দিয়েছে এই পুজো ৷ তৎকালীন সময়ে পূর্ব মেদিনীপুরের সেই বন্দরের কী হাল ছিল, কীভাবে বিদেশে রফতানি হত, কী যানবাহন ব্যবহার করা হত, কারা কারা এসেছিল সেই সময়ে- এইসব নিয়েই মণ্ডপ সজ্জা । প্রতি বছর নতুনত্ব থাকে এই পুজোমণ্ডপে । সভাপতি বাসুদেব কোলে বলেন, তাম্রলিপ্ত বন্দরের ইতিহাস নিয়েই এবারের মণ্ডপসজ্জা । বিভিন্ন ধরনের পালতোলা নৌকা ও জাহাজ তৈরি করা হয়েছে । জাহাজে মাল বোঝাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হত হাতি, উট, গাধা-সহ বিভিন্ন পশুদের ৷ সেটাও দেখানো হয়েছে । সেই আমলের বন্দরে এসেছিলেন পর্যটক হিউয়েন সাং। ফাইবারের মডেলে তাঁর মূর্তি তৈরি করা হয়েছে । মাটির টালির উপর সেই আমলের বন্দরের ছবি তুলে ধরা হয়েছে । মণ্ডপের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই কৃষ্ণনগরের তৈরি হয়েছে শিল্পী রানা পালের দূর্গামূর্তি ।