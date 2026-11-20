ঘূর্ণিঝড় আকভানের জের, উত্তাল দিঘার সমুদ্র; মনখারাপ পর্যটকদের
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Published : November 20, 2026 at 2:41 PM IST
ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে বদলে গিয়েছে দিঘার সমুদ্র সৈকতের চেনা ছবি। একদিকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, অন্যদিকে উত্তাল সমুদ্রের দাপট। সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েই চলেছে ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পাঁচটি জেলায় অতিভারী বর্ষণের পূর্বাভাস মিলেছে ৷ সতর্কতা জারি করা হয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া। তাই পূর্ব মেদিনীপুর জেলাজুড়ে গতকাল থেকে বৃষ্টির দাপট দেখা গিয়েছে ৷
পর্যটন শহর দিঘায় সমুদ্রস্নানেও জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। শুক্রবার সকাল থেকেই কার্যত ফাঁকা ছিল সমুদ্র সৈকত। নিরাপত্তার স্বার্থে পুরো সৈকত এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। সমুদ্রে নামতে না-পেরে হতাশ পর্যটকরা। যে সমুদ্রের টানে প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটকের ভিড় জমে দিঘায়, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সেই সমুদ্রই এখন ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। আনন্দের বদলে পর্যটকদের কাছে এখন প্রধান চিন্তা নিরাপত্তা। আবহাওয়ার পরিস্থিতি স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত সমুদ্রস্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে।
দুর্যোগের আশঙ্কায় আপাতত সতর্কতার ঘেরাটোপেই পর্যটন শহর দিঘা ৷ অন্যদিকে, দক্ষিণ 24 পরগনার বকখালি ও গঙ্গাসাগরে উত্তাল সমুদ্রের কারণে পর্যটকদের সতর্ক করতে চলছে মাইকিং। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। শনিবার পর্যন্ত দিঘায় সমুদ্রস্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে।
ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে বদলে গিয়েছে দিঘার সমুদ্র সৈকতের চেনা ছবি। একদিকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, অন্যদিকে উত্তাল সমুদ্রের দাপট। সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েই চলেছে ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পাঁচটি জেলায় অতিভারী বর্ষণের পূর্বাভাস মিলেছে ৷ সতর্কতা জারি করা হয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া। তাই পূর্ব মেদিনীপুর জেলাজুড়ে গতকাল থেকে বৃষ্টির দাপট দেখা গিয়েছে ৷
পর্যটন শহর দিঘায় সমুদ্রস্নানেও জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। শুক্রবার সকাল থেকেই কার্যত ফাঁকা ছিল সমুদ্র সৈকত। নিরাপত্তার স্বার্থে পুরো সৈকত এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। সমুদ্রে নামতে না-পেরে হতাশ পর্যটকরা। যে সমুদ্রের টানে প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটকের ভিড় জমে দিঘায়, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সেই সমুদ্রই এখন ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। আনন্দের বদলে পর্যটকদের কাছে এখন প্রধান চিন্তা নিরাপত্তা। আবহাওয়ার পরিস্থিতি স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত সমুদ্রস্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে।
দুর্যোগের আশঙ্কায় আপাতত সতর্কতার ঘেরাটোপেই পর্যটন শহর দিঘা ৷ অন্যদিকে, দক্ষিণ 24 পরগনার বকখালি ও গঙ্গাসাগরে উত্তাল সমুদ্রের কারণে পর্যটকদের সতর্ক করতে চলছে মাইকিং। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। শনিবার পর্যন্ত দিঘায় সমুদ্রস্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে।