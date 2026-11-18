বুক স্টল করা নিয়ে এসএফআই, এবিভিপি বচসা-হাতাহাতিতে ফের উত্তেজনা কলেজ স্ট্রিটে
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Published : November 18, 2026 at 4:00 PM IST
বুক স্টল করা নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই চাপানউতোর চলছিল বাম ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে কলকাতা পুলিশের। অভিযোগ, মঙ্গলবার প্রতিবাদ করলে বাম ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের পুলিশ আটক করে। তবে বুধবার ফের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে তারা বুক স্টল করে। সেখানেই পাল্টা বুক স্টল করতে যায় আরএসএসের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-ও। তা নিয়ে দু'পক্ষের বচসা ও হাতাহাতিতে ফের উত্তপ্ত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এলাকা।
রাস্তার পাশে এসএফআইয়ের বুক স্টল গার্ডরেল দিয়ে ঘিরে দেয় পুলিশ। সেখানে বাম কর্মীদের সঙ্গে সাময়িক হাতাহাতি হয় এবিভিপি-র। এরপর তারা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখায় দীর্ঘ সময়। ঘটনাস্থলে দু'পক্ষের মধ্যে ঢাল হয়ে দাঁড়ায় কলকাতা পুলিশের বিরাট বাহিনী। দু'পক্ষকেই ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ। এদিন বাম ছাত্ররা অভিযোগ করেছে, তারা স্টল করেছে সেখানে এবিভিপি কর্মীরা এসে তাদের ফ্লেক্স ছিঁড়ে দিয়েছে। কিছু বই ফেলে দিয়েছে। স্টল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছে বলেও অভিযোগ।
এদিকে এবিভিপি নেতা স্বাধীন হালদার পাল্টা অভিযোগ করেছেন এসএফআই-এর বিরুদ্ধে। তাঁর অভিযোগ, তারা স্টল বসানোর জন্য পুলিশের অনুমতি নিয়েছেন। তারপর স্টল বসাতে গেলে তাঁদের উপর হামলা করেন বাম কর্মীরা। তাঁদের স্টল লাগাতে বাধা দেয় বলেও অভিযোগ। তাঁর কথায়, "আমরা পাল্টা প্রতিরোধ করি। আমরা স্টল করেছি। আমাদের স্টল জাতীয়তাবাদী বই আছে। রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী-সহ আরও অনেকের বই আছে। ওদের স্টলে দেশ বিরোধী বই বিক্রি হচ্ছে। আমরা চাই, ওরা আমাদের এই বই পড়ুক। আসুক আমাদের স্টলে। টাকা না থাকলে আমরা এমনি দিয়ে দেব।"
বুক স্টল করা নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই চাপানউতোর চলছিল বাম ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে কলকাতা পুলিশের। অভিযোগ, মঙ্গলবার প্রতিবাদ করলে বাম ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের পুলিশ আটক করে। তবে বুধবার ফের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে তারা বুক স্টল করে। সেখানেই পাল্টা বুক স্টল করতে যায় আরএসএসের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-ও। তা নিয়ে দু'পক্ষের বচসা ও হাতাহাতিতে ফের উত্তপ্ত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এলাকা।
রাস্তার পাশে এসএফআইয়ের বুক স্টল গার্ডরেল দিয়ে ঘিরে দেয় পুলিশ। সেখানে বাম কর্মীদের সঙ্গে সাময়িক হাতাহাতি হয় এবিভিপি-র। এরপর তারা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখায় দীর্ঘ সময়। ঘটনাস্থলে দু'পক্ষের মধ্যে ঢাল হয়ে দাঁড়ায় কলকাতা পুলিশের বিরাট বাহিনী। দু'পক্ষকেই ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ। এদিন বাম ছাত্ররা অভিযোগ করেছে, তারা স্টল করেছে সেখানে এবিভিপি কর্মীরা এসে তাদের ফ্লেক্স ছিঁড়ে দিয়েছে। কিছু বই ফেলে দিয়েছে। স্টল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছে বলেও অভিযোগ।
এদিকে এবিভিপি নেতা স্বাধীন হালদার পাল্টা অভিযোগ করেছেন এসএফআই-এর বিরুদ্ধে। তাঁর অভিযোগ, তারা স্টল বসানোর জন্য পুলিশের অনুমতি নিয়েছেন। তারপর স্টল বসাতে গেলে তাঁদের উপর হামলা করেন বাম কর্মীরা। তাঁদের স্টল লাগাতে বাধা দেয় বলেও অভিযোগ। তাঁর কথায়, "আমরা পাল্টা প্রতিরোধ করি। আমরা স্টল করেছি। আমাদের স্টল জাতীয়তাবাদী বই আছে। রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী-সহ আরও অনেকের বই আছে। ওদের স্টলে দেশ বিরোধী বই বিক্রি হচ্ছে। আমরা চাই, ওরা আমাদের এই বই পড়ুক। আসুক আমাদের স্টলে। টাকা না থাকলে আমরা এমনি দিয়ে দেব।"