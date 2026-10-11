রবিবার 'দাদাগিরি'র মঞ্চে টিম 'দেশু7', এপিসোড নিয়ে চড়ছে পারদ

রবিবার 'দাদাগিরি'র মঞ্চে টিম 'দেশু7', এপিসোড নিয়ে চড়ছে পারদ
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Published : October 11, 2026 at 8:34 PM IST
দুর্গাপুজোয় বাংলা ছবির লড়াই ঘিরে দর্শকমহলে উত্তেজনা তুঙ্গে ৷ তারই মাঝে এবার 'দাদাগিরি'র মঞ্চে হাজির হতে চলেছে টিম 'দেশু 7' ৷ ছবির 'দেশু7' টিমের উপস্থিতি ঘিরে ইতিমধ্যেই বাড়ছে দর্শকদের আগ্রহ ৷ বড়পর্দার প্রচার থেকে টেলিভিশনের জনপ্রিয় মঞ্চ—সব মিলিয়ে 'দেশু 7'-কে ঘিরে তৈরি হচ্ছে নতুন উন্মাদনা ৷
দুর্গাপুজো মানেই বাঙালির কাছে নতুন জামাকাপড়, আড্ডা, খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি সিনেমা দেখার পরিকল্পনা ৷ আর সেই উৎসবের মরশুমে একাধিক বাংলা ছবির মুক্তিকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে বক্স অফিসের লড়াই ৷ তারই মধ্যে 'দেশু 7'-এর প্রচারে 'দাদাগিরি'র মঞ্চ কতটা বাড়তি মাত্রা যোগ করে, এখন সেদিকেই নজর দর্শকদের ৷
দেবের সঙ্গে টিম 'দেশু 7'-এর কথোপকথন, আড্ডা এবং শোয়ের নানা মুহূর্ত দেখার অপেক্ষায় অনুরাগীরা ৷ বিশেষ করে দেব-শুভশ্রীকে এক মঞ্চে দেখতে আগ্রহী সকলে ৷
দাদাগিরির মঞ্চে অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে শুভশ্রী উদ্দেশ্যে আজ এক দারুণ প্রশ্ন করতে শোনা যাবে ৷ দেশু কখনও একসঙ্গে ফুচকা খেয়েছেন কি না ৷ শুভশ্রী জানাবেন, বহুবার খেয়েছেন রাস্তায় বেরিয়ে ৷ এরকমই আরও নানা কথা উঠে আসবে আজকের পর্বে, যা ছবির প্রচারের পাশাপাশি দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে পারে ছবির তারকাদের অন্য নানা দিকও ৷ সব মিলিয়ে, 'দাদাগিরি'র মঞ্চে 'দেশু 7'-এর উপস্থিতি ঘিরে যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে, তা পুজোর বাংলা ছবির আবহকে আরও উষ্ণ করে তুলছে ৷ আর এই মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে চোখ রাখুন আজ রাত সাড়ে 9 টায় টেলিভিশনের পর্দায় ৷
দুর্গাপুজোয় বাংলা ছবির লড়াই ঘিরে দর্শকমহলে উত্তেজনা তুঙ্গে ৷ তারই মাঝে এবার 'দাদাগিরি'র মঞ্চে হাজির হতে চলেছে টিম 'দেশু 7' ৷ ছবির 'দেশু7' টিমের উপস্থিতি ঘিরে ইতিমধ্যেই বাড়ছে দর্শকদের আগ্রহ ৷ বড়পর্দার প্রচার থেকে টেলিভিশনের জনপ্রিয় মঞ্চ—সব মিলিয়ে 'দেশু 7'-কে ঘিরে তৈরি হচ্ছে নতুন উন্মাদনা ৷
দুর্গাপুজো মানেই বাঙালির কাছে নতুন জামাকাপড়, আড্ডা, খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি সিনেমা দেখার পরিকল্পনা ৷ আর সেই উৎসবের মরশুমে একাধিক বাংলা ছবির মুক্তিকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে বক্স অফিসের লড়াই ৷ তারই মধ্যে 'দেশু 7'-এর প্রচারে 'দাদাগিরি'র মঞ্চ কতটা বাড়তি মাত্রা যোগ করে, এখন সেদিকেই নজর দর্শকদের ৷
দেবের সঙ্গে টিম 'দেশু 7'-এর কথোপকথন, আড্ডা এবং শোয়ের নানা মুহূর্ত দেখার অপেক্ষায় অনুরাগীরা ৷ বিশেষ করে দেব-শুভশ্রীকে এক মঞ্চে দেখতে আগ্রহী সকলে ৷
দাদাগিরির মঞ্চে অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে শুভশ্রী উদ্দেশ্যে আজ এক দারুণ প্রশ্ন করতে শোনা যাবে ৷ দেশু কখনও একসঙ্গে ফুচকা খেয়েছেন কি না ৷ শুভশ্রী জানাবেন, বহুবার খেয়েছেন রাস্তায় বেরিয়ে ৷ এরকমই আরও নানা কথা উঠে আসবে আজকের পর্বে, যা ছবির প্রচারের পাশাপাশি দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে পারে ছবির তারকাদের অন্য নানা দিকও ৷ সব মিলিয়ে, 'দাদাগিরি'র মঞ্চে 'দেশু 7'-এর উপস্থিতি ঘিরে যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে, তা পুজোর বাংলা ছবির আবহকে আরও উষ্ণ করে তুলছে ৷ আর এই মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে চোখ রাখুন আজ রাত সাড়ে 9 টায় টেলিভিশনের পর্দায় ৷